Yanet García reveló un secreto de sus contenidos en Only Fans que decepcionó a sus fans

Yanet García junta millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la cual utiliza para mantenerse en contacto con los usuarios y compartir con ellos las actividades relacionadas a su trabajo que realiza en el día a día, como así también los impactantes looks que no escapan de las últimas tendencias de la moda.

Yanet García dejó sin aliento a sus fanáticos. Foto: instagram

Y fue a través de esa red social que la modelo inició la interacción con sus fanáticos mediante una historia que habilitaba la casilla de preguntas, en la cual sus fanáticos podían dejar sus mensajes y consultas, y ella las podía responder de forma escrita o bien con fotografías.

Y aunque muchas de las consultas que recibió fue acerca del estado de su salud mental, como así también de preguntas reflexivas sobre las cosas esenciales para la felicidad, no faltaron las preguntas sobre su cuerpo y su actividad en Onlyfans.

Cuál fue la respuesta reveladora dio Yanet García en Instagram

La modelo se sinceró con los usuarios, y eligió una de las consultas que le llegó respecto a la razón que le impedía hacer ‘desnudos’, contestando con un amplio pero contundente escrito.

Yanet García habló con honestidad sobre onlyfans. Foto: Instagram

“Tengo una carrera que cuidar como presentadora de televisión y como actriz”, comenzó redactando con total firmeza, y seguido agregó: “No tengo nada en contra de las personas que lo hacen, pero en mi caso, no es algo que quiera. Me gusta usar Onlyfans para conectar con mi comunidad, con mis fans, conocerlos más de cerca y compartir contenido exclusivo con ellos, es nuestro mundo”, concluyó, haciendo énfasis en “nuestro” para apuntar a la intimidad que se crea en ese espacio entre ella y los usuarios que la siguen.