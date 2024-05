Yanet García saltó a la fama como presentadora del clima en México. Es actriz y modelo. En Instagram tiene millones de seguidores. Sus fans esperan día a día cada una de sus nuevas publicaciones. En esta ocasión, sorprendió a todos con un video que subió la temperatura.

Yanet García, la modelo de Only Fans, encendió Instagram con un conjunto de lencería ultra jugado

La modelo comparte diariamente contenido en la plataforma para adultos Only Fans. Allí publica videos e imágenes cargadas de sensualidad y muy jugadas. Su talento traspasa la pantalla y muchas veces juega al límite de la censura. Ella siempre va por más.

Causa furor entre sus fans con cada una de sus publicaciones. Los likes se apoderan de cada imagen o video que comparte y los mensajes de halagos también se hacen presentes. Yanet García no conoce de límites y siempre sorprende con su contenido para adultos.

Tras celebrar sus tres años en la plataforma Only Fans, compartió un video en donde se la puede ver modelando en ropa interior que encendió Instagram. Sus fans alucinaron y la ex presentadora del clima no pasó desapercibida.

Yanet García lució un espectacular conjunto de lencería en color morado ultra sexy. La parte superior, un corpiño con breteles. Ultra escotado. Con transparencias y encaje. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada muy diminuta. También con transparencia y encaje.

Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Utilizó un maquillaje bien marcado. La modelo de Only Fans paralizó Instagram y conquistó los corazones de sus fans.

Yanet García brilló con un conjunto de lencería cargado de sensualidad

La modelo y actriz mexicana conquista corazones y miradas a cada paso que da. Su carisma es único y no conoce de límites. Siempre deslumbra con sus publicaciones osadas y llenas de estilo.

Yanet García compartió un video en donde se la puede observar posando frente a la cámara y también de espaldas con en ropa interior. Un conjunto mega sexy con transparencias y encaje. Sin lugar a dudas, sabe como captar miradas y cosechar likes.