Wanda Nara conquista miradas a cada paso que da. Jamás pasa desapercibida. Su carisma no conoce de límites. Es una de las personalidades más reconocidas e influyentes del mundo mediático.

Wanda Nara apostó por un vestido total white con un escote explosivo

Los looks audaces son su especialidad y sabe como lucirlos a la perfección. No conoce de límites y siempre está un paso adelante en las tendencias del momento. Sensualidad y glamour van de la mano en cada uno de sus looks.

Los conjuntos de prendas que le permiten mostrar mucha piel son los preferidos por sus fans. La empresaria y modelo compartió una producción fotográfica infartante. Rodeada de naturaleza, posó con un vestido total white espectacular.

Siempre está un paso adelante y se muestra a la vanguardia de las últimas tendencias y en esta ocasión no fue la excepción. Eligió una prenda fantástica que resaltó su figura y la hizo brillar. Wanda Nara modeló con un vestido que dejó sin palabras a sus fans. Una pieza muy ajustada al cuerpo marcado sus curvas y la estrella del look fue el infartante escote.

La publicación causó sensación y enamoró corazones con el look ultra sensual. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo.

Wanda Nara alucinó a sus fans con un vestido que dejó muy poco para la imaginación

La influencer no conoce de límites y juega al borde de la censura. Dueña de un estilo único, sus fans alucinan con cada imagen o video que comparte. Combina a la perfección estilos y siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda.

Wanda Nara apostó por un look total white fantástico. Mostró mucha piel y subió la temperatura de Instagram con un ultra escote mega hot. Los likes invadieron la publicación y los halagos no se hicieron esperar.