Thalía sorprendió con un look total dorado y causó furor en Instagram

Thalía es una de las artistas más queridas en el mundo, no solo por sus interpretaciones en telenovelas que marcaron la historia de muchos, sino que sus canciones son muy escuchadas y bailadas por todos.

La actriz se comunica con sus fanáticos por medio de las redes sociales, en donde tiene más de 21 millones de seguidores con los que comparte parte de su rutina y sus nuevos proyectos laborales, además de sus looks que siempre causan furor.

La cantante sigue demostrando que por más que pasen los años, su belleza y figura sigue intacta, con cada outfit, ya que sigue de cerca las tendencias del momento y lo que está de moda. Con su característica simpatía muestra sus prendas en el mundo virtual.

Thalía con un vestido de brillos y transparencias Foto: Captura de pantalla

El look dorado de Thalía que es furor en las redes sociales

La cantante compartió una serie de fotos con sus fanáticos para mostrar que está trabajando en un nuevo proyecto laboral. Pero, lo que más llamó la atención el look dorado que eligió para dar el anuncio.

El look dorado de Thalía que es furor en las redes sociales Foto: instagram/thalia

Thalía posó con un mono en color dorado, largo y de una sola manga con muchos volados. El conjunto elegido por la artista es brillante y resalta su belleza, combinó con unas sandalias con taco, altas, del mismo color.

Para completar el look eligió llevar su pelo largo, suelto, con raya al medio; y un collar en color plateado. La artista escribió junto a las imágenes: “¡Hola bellezas! ¿cómo están? Ando trabajando en varias cositas para ustedes, me emociona mucho todo lo que viene. Gracias por todo el amor que siempre me brindan, los amo”.

El look dorado de Thalía que es furor en las redes sociales Foto: instagram/t

La publicación de la artista rápidamente se llenó de comentarios alabando su belleza y buen gusto para vestirse. Además de tener millones de likes, la cantante es muy querida por sus fanáticos de todo el mundo que están pendiente de cada anuncio que realiza.