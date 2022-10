Sofía Jujuy Jiménez posó con dos prendas infaltables en esta temporada

Sofía Jujuy Jiménez, actualmente se tomó dos semanas de vacaciones y su primer vuelo aterrizo directo en Europa para disfrutar de las altas temperaturas que rodean al viejo continente y de sus amigos.

Sofía Jujuy Jiménez enamora en redes. Foto: Gentileza Instagram.

Una situación de robo logro amargarle parte de su estadía en la ciudad de Barcelona y es que el corazón de España está sufriendo una gran ola de robos. “Me quiero matar porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas, que las bloqueen y me manden unas nuevas. Tengan un cuidado enorme porque no te das cuenta y te la roban en un segundo”, contó en sus redes.

Sin embargo, su viaje y disfrute siguió en curso, en este momento la modelo se encuentra disfrutando de Ámsterdam junto al chef, Rodrigo Cascon. Ambos se muestran muy divertidos y relajados en sus historias de Instagram.

Sofía “Jujuy” Jiménez visitó un pueblo en España y compartió postales a pura emoción. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

Jujuy es una mujer que está a la vanguardia de todas las tendencias del mundo de la moda. Recientemente, poso en su feed con un mini top repleto de brillos que se encuentra en todas las vidrieras del país, es una prenda furor en estos meses. Al mismo tiempo que el jean clásico con roturas cut out en los costados con el detalle de las cadenas, algo osado pero con mucho estilo glam.

Los rumores de romance entre Sofía Jujuy Jiménez y un famoso streamer

A la conductora se la vinculó con el famoso streamer Oky, gracias a un vivo en donde se los ve muy acaramelados. Aunque Sofía en diálogo con Primicias Ya lo desmintió.“Está bueno aclararlo porque no estoy de novia, estoy soltera y elijo estar sola. Disfruto este momento con un montón de proyectos y con viarios viajes programados. Estoy feliz de la vida así”, aseguró.

Tras su separación, Sofía "Jujuy" Jiménez se mostró disfrutando de su soltería en un cat suit blanco. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

La realidad es que se conocieron por un proyecto laboral y enseguida se llevaron bien, pero solo como amigos en esta oportunidad.