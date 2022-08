Quién es Bhad Bhabie, la influencer que busca superar a Mia Khalifa en OnlyFans

Mia Khalifa es la reina indiscutida del cine para adultos. La influencer, reconocida mundialmente por su pasado en el cine para adultos, pero ahora se retiró y se desempeña como modelo, profesión que muestra a través de sus redes sociales. Sin embargo, la realidad es que no muchos se olvidan de lo que fue su paso por ese tipo de contenido, en especial por la llegada de OnlyFans, la plataforma en la que se puede ver casi lo mismo.

Tal es así que OnlyFans ha hecho a Mia Khalifa regresar a este tipo de producto. Fue el año pasado cuando anunció que se abrió la cuenta con una explosiva fotografía. Y, al hacerlo, se convirtió de manera inmediata en una de las celebrities más cotizadas de esta app. No obstante, el reinado de la estrella se puede estar por acabar debido a que tiene una nueva competidora: Bhad Bhabie.

Mía Khalifa tiene competencia. Foto: instagram

Quién es Bhad Bhabie

Danielle Marie Bregoli, más conocida como Bhad Bhabie es una rapera estadounidense quien se hizo conocida por un vídeo viral que se convirtió en meme. A partir de allí su carrera fue en ascenso y no paró de cosechar distintos éxitos.

Bhad Bhabie supera a Mia Khalifa en OnlyFans. Foto: Instagram/@bhadbhabie

Más allá de su paso por la industria musical, ella decidió ir por otro proyecto y se trata de la apertura de su cuenta de OnlyFans.

El año pasado, al cumplir sus 18 años, Bhad Bhabie abrió su cuenta de OnlyFans y rápidamente se convirtió en una de las mujeres más cotizadas y exclusivas de la aplicación. De hecho, ahora con 19 años y a pesar de su corta edad ya confesó que gana más con este tipo de trabajo que haciendo música. Algo que, sin dudas, sorprendió a las millones de personas que la siguen en su cuenta de Instagram.

Aún así, Bhabie confesó que esta no es una situación que ella celebra, sino que quiere que la reconozcan a nivel mundial por su talento. Pues, sigue dedicándose a la música a pesar de que todavía no encontró la forma de lanzar un hit. No obstante, continúa trabajando para eso y poder traspasar fronteras.