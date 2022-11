Quién es Alexis Ren, la supermodelo del momento con más de 16 millones de seguidores en Instagram

Alexis Ren es una de las modelos más buscadas por las marcas internacionales hace mucho tiempo, gracias a su belleza descomunal y su gran talento en la pasarela deslumbra a todo aquel que la mire.

Alexis Ren Foto: instagram

Su verdadero nombre es Alexis René Glabach, tiene 26 años y nació en California, Estados Unidos. A pesar de hoy ser consagrada como una supermodelo, también destaca por ser una gran bailarina y sus presentaciones en el programa “Dancing With the Stars”, lo comprueban.

Sus casi 17 millones de seguidores en Instagram, @alexisren, admiran día a día su belleza y sus incontables campañas de modelaje que inspiran a cientos de chicas a la hora de conformar sus atuendos.

Alexis Ren Foto: instagram

“No trabajo tanto como creen en mi cuerpo, no hago grandes esfuerzos en cuanto alimentación ni es algo que me obsesione”, confesó Ren y agregó: “Estoy muy sana y esa es una de las cosas que más me enorgullece”. Este fue un gran mensaje para las generaciones que están constantemente consumiendo cuerpos hegemónicos en las redes sociales.

Alexis Ren Foto: instagra,

Ella fue una de las jóvenes que sufrió trastornos alimenticios durante su carrera, aun así, hoy en día logro vencerlo y asegurarse de estar realmente saludable.

Alexis Ren y su noviazgo con Noah Centineo

Noah Centineo es un actor de Hollywood y logró conquistar a Ren en marzo de 2019. Al parecer la pareja solo duro un año y no terminaron de la mejor manera.

Alexis Ren Foto: instagram

Lo cierto es que a las semanas de la ruptura ambos se dejaron de seguir en las redes sociales y borraron todas las fotos en donde se encontraban juntos. Aunque fue la relación más larga del caballero, tampoco le duro mucho.