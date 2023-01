Peleas, looks que dieron de qué hablar y más: las polémicas de Sol Pérez.

Sol Pérez atraviesa un presente calmo con planes de casamiento y con una destacada participación como panelista en el Debate de Gran Hermano. En este rol, demostró que pudo reinventarse y que no solo es una imagen sexy sino que también tiene voz propia.

Sol Pérez con un vestido blanco al cuerpo, con escote asimétrico y transparencias a la altura de la cintura. Foto: Sol Pérez

Al parecer estaría alejada de los debates o de las respuestas picantes de otras épocas, pero recientemente tuvo un cruce con Nancy Pazos en el Debate de Gran Hermano que a muchos les hizo recordar a la Sol Pérez de momentos pasados.

Nancy Pazos y Sol Pérez se cruzaron en el debate de "Gran Hermano".

La periodista le dijo que ella no podía hablar de los cuerpos de los demás porque tenía una figura privilegiada, a lo cual respondió: “No pasa por donde me pare sino que me gustaría que la sociedad no juzgue de manera distinta. ¿Pero quién te dijo, Nancy, que yo no siento dolor? Vos no sabés lo que me pasa, a mí, no me gusta que nadie hable del cuerpo de nadie, no lo comparto”.

El atuendo de Sol Pérez en El Debate que causó furor en redes sociales.

En junio de 2022, Sol Pérez se fue de vacaciones con Guido Mazzoni, su novio, a disfrutar del verano europeo. Además de visitar varias algunas ciudades de Italia y España y relajarse en las paradisíacas playas, también recibió una propuesta de matrimonio, y dijo que sí.

Sol y su novio Guido. (Instagram Sol Pérez)

El conflicto surgió porque la producción del programa del cual era panelista, “Nosotros a la mañana”, la había autorizado a un mes de vacaciones, pero en muchos medios dijeron que fue ella la que decidió extender la estadía. Lo cual, al parecer, habría molestado a sus compañeros y a autoridades de Eltrece, que optaron por reemplazar por Belén Francese.

Sol Pérez y su novio Guido. (Instagram Sol Pérez)

Los otros conflictos de Sol Pérez

La periodista de contagió de COVID en 2019, pero cuando atravesaba la recuperación fue criticada porque, si bien tenía el permiso de su médico, aún no tenía el alta y volvió a entrenar. Ese mismo año Sol Pérez tuvo otra polémica cuando mostró en su cuenta de Instagram una publicidad en la que se la ve saliendo de la pileta y abriendo una gaseosa y diciendo: “¡Qué buena que está!”. Pero luego, una voz en off aclara: “¡Sí, qué buena que está... Sol, Manaos y el verano”.

En ese momento fue acusada de protagonizar una publicidad machista. “Es como una publicidad mala de los 90”, “Es tan 2007 esta propaganda que da asco”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Sol Pérez en la publicidad de la polémica. Foto: instagram

Un año antes, Sol Pérez asistió a Almorzando con Mirtha Legrand bajo la conducción de Juanita Viale. En ese momento, el nombre de la periodista fue trending topic cuando contó que su madre fue víctima de un robo y confesó haber llamado a Sergio Berni, el ministro de seguridad de Buenos Aires, para pedir ayuda.

Sol Pérez Foto: instagram

En esa misma época, Romina Malaspina fue tendencia en redes sociales por lucir en la edición del noticiero de Canal 26 con un top transparente. El look de la conductora causó polémica y Sol Pérez salió al cruce cuando las compararon: “Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Sol Pérez y Romina Malaspina superaron en rating a Nicolás Wiñaski

En 2019, Sol Pérez fue criticada por su look para los Martín Fierro de Cable porque se “inspiró” en un traje que vistió la modelo española Jessica Goicochea, un outfit exclusivo del diseñador catalán Ze García. La periodista asumió que se inspiró y que quería el mismo traje, pero que optó por un tono verde, muy diferente del original.

Sol Pérez Foto: Web

Jimena Barón por su tema, “Puta”, ya que la acusaran de “banalizar la prostitución”, Sol Pérez se puso de su lado: “Le pegan más por ser Jimena Barón. Todo lo que haga va a tener una repercusión enorme, a la gente la interesa ver lo que hizo (o no) y aprovechan para pegarle”.

Sol Pérez ahora busca mantenerse lejos de la polémica Foto: Gentileza Instagram.

En 2018, participó del programa Los ángeles de la mañana. “¿Qué te pasó que dijiste si está Barbie Simons en el Bailando te bajas? ¿Estabas hablando en serio o estabas jodiendo?”, le consultó Ángel de Brito. Al parecer, el conflicto había surgido por un hecho en el programa del que ambas participaban: “Me paré a mostrar un vestido y Barbie preguntó al aire: “Ay, ¿qué le pasó en las rodillas’. Yo no tenía nada, ni un moretón, pero lo preguntó con mala intención, en alusión a que me había arrodillado para conseguir algo”.

Sol Pérez conduce el programa de Pampita y Barbie Simons renunció

Otro conflicto fue cuando Jey Mammon pasó por el programa de Pampita y se fue ofendido por cómo lo trataron. Sol Pérez, era panelista y dijo en su cuenta de Twitter: “Lo hipócrita que es la gente me sorprende. Tantas veces me invitaron a un programa y no entre por falta de tiempo, así son los vivos. Y no nos olvidemos que somos laburantes y nos sirve que nos inviten a los programas. Lo peor es la gente que felicita, eso me indigna más”.

Sol Pérez se lució reemplazando a Pampita.

¿Cuándo se casa Sol Pérez?

“Yo soy de cáncer, muy familiera, y para mí es una fecha que tiene algo especial”, comentó la periodista sobre la fecha elegida para su casamiento. “Parece que todo el mundo se quiere casar en noviembre. Tengo fecha: me caso el 25 de noviembre. Es un día muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela, que la perdí cuando era muy chica, que es la mamá de mi mamá”, relató.

Llevan casi tres años conviviendo Foto: Instagram/guidotmazzoni

¿Qué medidas tiene Sol Pérez?

“Mido 1.60, en realidad mido menos, mido 1.58 pero siempre lo redondeo para arriba porque me dijeron que hay que redondear para arriba”, señaló la periodista en en Player One.