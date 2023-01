Pampita deslumbró en las redes sociales al posar con un vestido blanco de encaje y enamoró a sus fanáticos

Si hay una prenda que Pampita sabe lucir son los vestidos. Cortos o largos, oscuros o claros, elegantes o casuales, lo cierto es que la modelo brilla cada vez que se muestra con dicha prenda.

Pampita conquistó en Instagram. Foto: instagram

Y claro que esta ocasión no sería la excepción, ya que la modelo se lució con un vestido blanco de encaje durante la cena de fin de año, al que acompañó con un collar dorado con un dije colgante que aportaba elegancia y glamour; pero no fue lo único que destacó, sino que también lo hicieron las múltiples luces cálidas que iluminaban el lugar y no solo armonizaban el espacio, sino que también realzaba su brillo.

Así, la alegría que expresaba en la sonrisa que estuvo presente en cada fotografía fue complementado con el mensaje que dejó en la descripción del posteo: “Gracias 2022 por todo lo que nos diste! Bienvenido 2023! Acá te esperamos con el corazón contento y lleno de deseos!”, escribió inicialmente con entusiasmo, y seguido amplió: “Amor, salud, trabajo, familia y muchos sueños por cumplir! Levantamos la copa y nos entregamos a los designios de Dios y al Universo!”.

Pampita brilló en las redes. Foto: Instagram

Qué sensaciones causó en los fanáticos el posteo de Pampita

A solo 13 horas de haber subido las fotografías a su cuenta de Instagram, la modelo reunió 117 mil corazones rojos y recibió casi 470 comentarios de sus seguidores.

Pampita enamoró con su look. Foto: Instagram

“Feliz año linda para vos y tu familia hermosa”, “Caro imposible no quererte. Gracias gracias gracias. Sos un gran ejemplo. Amorosa, empática, resiliente. Feliz 2023″, “Siempre bella. Feliz 2023. Pampita”, “Gracias Pampita. También para ti que siga siendo maravilloso, te lo mereces. Te admiro demasiado junto a tu hermosa familia que hoy tienes”, fueron algunos de los mensajes que recibió en su posteo.