Nora Portela cambió el rumbo de su vida radicalmente. Es que después de años de ser modelo, de desfilar en pasarelas y posar para tapas de revistas, decidió dejar su carrera a un lado y volcarse hacia el cuidado de animales. Por eso, decidió fundar la ONG Aliento de Vida Animal y, además, adoptó a 40 perros que viven con ella en su casa.

Pero los animales no son su única preocupación: también realiza donaciones y asiste a muchas fundaciones que colaboran con los más necesitados y adultos mayores. “Me importan los animales, me importan las personas”, señala en diálogo con Infobae.

Nora Portela hace donaciones.

Su nueva vida se refleja en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 18 mil seguidores. Es que a través de la red social, la exmodelo comparte contenido a diario sobre los animales y las colectas solidarias en las que se involucra.

Claro que su rutina cambió a la par de su elección de vida. “Arranco a las seis de la mañana y termino muy tarde. De noche, no puedo dormir de corrido porque suelo levantarme para ver que los perros ciegos y los viejitos estén bien. Por la mañana, limpio todo y les doy de comer. ¡Imaginate lo que comen! Son 40 perros y comen más de 20 kilos de alimento balanceado por día”, narra.

Nora Portela: "De noche, no puedo dormir de corrido porque suelo levantarme para ver que los perros ciegos y los viejitos estén bien".

“Visito hogares con abuelos que están solos, fundaciones donde hay chicos ciegos, sordomudos, con síndrome de down y cada vez hay más necesidad en todos lados. Desde que se decretó la cuarentena de 2020, estos chiquitos que solían comer en los colegios ya no tienen esa posibilidad y les urge de todo. Por eso ahora lo cuento y porque siento que puedo visibilizar lo que siempre hice en silencio, que no es otra cosa que la vida que elegí”, agrega.

También se encarga de otra tarea muy importante: concientizar sobre la donación de sangre.

Nora Portela: "Estuve todo el día buscando donaciones y llevando cosas de acá para allá".

El día a día de Portela se convirtió en un “dar” constante. Aunque al final del día se pueda sentir un poco cansada, la exmodelo se desvive por ayudar a los demás.

“Estuve todo el día buscando donaciones y llevando cosas de acá para allá”, indica.

Nora Portela: "Es un largo y enorme trabajo, rescatar vidas, conseguir buenas familias, cambiar las cabezas para que adopten".

Aunque hace años que se dedica a las tareas solidarias, Nora recuerda que “toda su vida” fue de esta manera.

“Es un largo y enorme trabajo, rescatar vidas, conseguir buenas familias, cambiar las cabezas para que adopten”, escribe Nora Portela en su cuenta de Instagram.