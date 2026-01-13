Ni musculosa ni vestido: Chechu Bonelli apostó por la prenda de la temporada y marcó tendencia

Chechu Bonelli es una de las periodistas y modelos con más presencia mediática en Instagram. Allí comparte los outfits del momento. Colecciona los likes de sus seguidores con los looks más trendy del momento. Combina a la perfección diferentes estilos, colores y texturas.

Derrocha audacia con cada uno de los conjuntos de prendas que elige para vestir. Siempre va al frente y combina las prendas del momento para crear looks únicos. En su guardarropa nunca faltan los must de la temporada y los combina a la perfección para crear looks únicos.

Chechu Bonelli compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar posando con una blusa en color chocolate. Sin lugar a dudas, uno de los must de la temporada. Lo combinó con un minishort de jean otro sí o sí para este verano. Llevó el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje muy sutil. Sin lugar a dudas, las tendencias nunca escapan de su radar y las combina a la perfección en cada ocasión.

Chechu Bonelli eligió una blusa en color chocolate con mucho escote. La combinó con un minishort de jean en color oscuro. La periodista y modeló mostró su bronceado y dio cátedra de estilo posando con el look del verano.