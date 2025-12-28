Ivana Figueiras y Darío Cvitanich confirmaron su reconciliación tras la polémica con Chechu Bonelli

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli se separaron de forma polémica tras estar más de una década juntos y con tres hijas en común. La modelo y el exfutbolista tuvieorn varios enfrentamientos mediáticos y acusaciones que afectó a la nueva relación de él con Ivana Figueiras. La nueva pareja se separó, pero todo indica que se dieron una nueva oportunidad a pesar del escándalo que los rodea.

Después de que Chechu ventilara internas familiares entre su ex y ella, la empresaria decidió abrirse de la polémica y terminó su relación con Darío Cvitanich. Tras varias semanas, Ivana y el exdeportista dejaron señales en sus redes sociales de que estaban en el mismo lugar de vacaciones, es decir, que se reconciliaron.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich se reconciliaron

Ahora la pareja decidió confirmar definitivamente que están juntos y que triunfó el amor tras la polémica. La empresaria de indumentaria y el exfutbolista viajaron a San Martín de los Andes a pasar Navidad y compartieron las fotos en sus cuentas de su escapada a la Patagonia Argentina.

“72 hs en el sur”, escribió Ivana en el posteo donde aparece Darío junto al paisaje, los dos juntos bailando y fotos que él sacó a su novia. La pareja blanqueó su reconciliación con el romántico viaje.

“72 hs increíbles... gracias linda. Te amo”, le comentó el exfutbolista a la empresaria. Mientras que Darío publicó fotos con el mensaje de “una Navidad diferente”, también con fotos de su pareja.

Qué dijo Ivana Figueiras cuando se separó de Darío Cvitanich

Ivana Figueiras hizo un descargo tras quedar en el medio de la pelea de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich a principios de diciembre. “Hace meses que me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen, me digan rompehogares, rompefamilias. Yo, teniendo dos hijas mujeres”, escribió la empresaria cansada de estar involucrada.

El descargo de Ivana Figueiras contra Chechu Bonelli por su relación con Darío Cvitanich

“El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí sufrí amenazas de todo tipo. Amiguitas escribiéndome, etc... Su ex escribiéndole, diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes). La chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví”, agregó Ivana en su descargo.