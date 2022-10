Nati Jota se sumó a la tendencia de fotos “sin filtro” y subió imagénes retro nunca antes vistas

En las redes sociales está cada vez más de moda compartir fotos y videos “sin filtro” pese a todas las herramientas que estas plataformas ofrecen. Es así cómo Nati Jota se sumó a esta tendencia y abrió el cajón de los recuerdos para compartir una serie de imágenes retro que sorprendió a todos.

La influencer compartió en su cuenta de Instagram un álbum de fotos de su adolescencia nunca antes vistas y despertó reacciones entre sus más de 2.4 millones de seguidores. Si bien se trató de una campaña publicitaria los usuarios dejaron sus mensajes a favor de la iniciativa.

Nati Jota compartió fotos retro Foto: Instagram/natijota

“Me puse a pensar en esos tiempos en los que me daba vergüenza hablar de indisposición. En los que era un tabú y un problema. Les dejo unas fotos de una natuti conflictuada (más) con este y otros tantos temillas”, reflexionó la panelista de “Nadie dice Nada” con Nico Occhiato por Luzu TV.

En cuetión de pocas horas alcanzó los 70 mil “me gusta” y comentarios como: “Hermosa Nati pásame la receta porque no cambiaste nada”, “Nooo justo en la nostalgia lpm que chiquita”, “Bella antes ahora y siempre” y “Natuti la dueña de mi corazón”.

En las imágenes se la puede ver en su radiante juventud con una vincha de flores, con un lazo azul y otra con una color naranja sobre su cabeza, lo que demostró ser un accesorio de moda por entonces.

La picante repuesta de Nati Jota a un hater por su foto alentando la Selección

En uno de los recientes partido de la Selección Argentina en Miami contra Honduras en el estadio Sun Life se viralizó la foto de Nati Jota alentando en la zona VIP junto al equipo de Luzu TV. Muchos comentarios llegaron por Twitter donde los usuarios no temieron en manifestar su disgusto.

“Lo que me hinch@ las bol*s la nueva moda que influencers con cero fútbol puedan tener acceso tan cercano a la Selección”, fue uno de los comentarios más fuertes que recibió la periodista y ella le repondió picante: “Yo no atajé un penal con la cara cubriendo los Juegos Olímpicos de 2016 para que me digas esto, Matías”.