Nati Jota eligió una microbikini naranja y dejó ver todas sus curvas: “Me intervinieron”

Nati Jota logró formar una comunidad sólida en redes sociales gracias a su estilo, su humor característico y su capacidad para conectar con sus seguidores. A través de plataformas como Instagram, la periodista comparte momentos de su vida personal y profesional, generando un vínculo cercano con su audiencia.​

Recientemente, Nati Jota compartió en sus historias de Instagram una selfie frente al espejo de un baño, luciendo una microbikini naranja que resaltaba su figura. Con su característico sentido del humor, acompañó la imagen con la frase: “Me intervinieron el celu”, haciendo alusión a la espontaneidad de la publicación. La foto rápidamente se llevó todas las miradas de sus seguidores, que día a día siguen atentos cada una de sus publicaciones.​

Nati Jota conquistó a sus seguidores en microbikini

Opiniones políticas y repercusiones en redes

Más allá de su presencia en redes sociales, Nati Jota también no duda en hacer notar su opinión. En una reciente emisión de su programa “Sería Increíble” en el canal de streaming OLGA, la periodista expresó su opinión sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, destacando su liderazgo en comparación con otros referentes políticos.

“Hay algo que no entiendo. ¿En qué momento Axel Kicillof está en el lugar de decir ‘nosotros te apoyamos’? ¿Cristina no tiene un liderazgo super dado por hecho? ¿Kicillof en qué momento está en ese rol? Yo me lo imagino por debajo de Cristina", expresó la conductora.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, convirtiéndola en tendencia y suscitando tanto apoyos como críticas por parte de los usuarios.​

“Citar a Nati Jota para esto y cortar la respuesta es, al menos, una pelotudez. Siendo suave“, ”No sean termos, axel siempre respetó a Cristina (...) Hoy axel quiere armar su propia lista, con gente de su confianza, tomar sus decisiones“, ”Se empieza a terminar el kirchnerato cuando Nati Jota opina del mismo como analista política“, ”¿La nueva Nancy Pazos del Streaming?“, ”Personalmente dejé de consumir Olga hace ya varios meses“, destacaron algunos usuarios en X, antiguamente conocido como Twitter.