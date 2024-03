Minishort y camisa: Valentina Zenere brilló con un outfit canchero para el otoño.

Valentina Zenere es una de las actrices más reconocidas del momento. En Instagram tiene millones de seguidores. Saltó a la fama con su papel en la exitosa serie Élite. Cautiva con su talento en cada uno de los papeles que le toca interpretar. Su audacia y carisma traspasan la pantalla y conquista a los espectadores.

Valentina Zenere.

La actriz se prepara para estrenar la polémica película en donde interpretará a Nahir Galarza. La joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo. En film también participarán los actores: César Bordón, Mónica Antonopulos, Nacho Gadano y Simón Hempe.

Póster de NAHIR, la nueva película de Valentina Zenere.

La influencer marca tendencia. Siempre está a la vanguardia y su estilo no conoce de límites. Sus outfits son únicos y no duda en combinar diferentes diseñadores y modelos de prendas. Su actitud avasallante la hace destacar y sorprende con sus looks.

Antes de su estreno como Nahir Galarza: el espectacular vestido con el que Valentina Zenere conquistó París

Valentina Zenera compartió con sus seguidores un conjunto de prendas que impactó y sorprendió a todos. Lució un minishort en color negro luciendo sus piernas. Marcó su figura con una camisa blanca desabrochada que cosechó suspiros.

El look para el infarto de Valentina Zenere

Complementó el look con un tapado negro largo. Y el detalle final, vanguardista y canchero, se lo dio el calzado. Optó por unos zapatos con tachos de taco bajo y los lució con unas medias blancas deportivas.

Valentina Zenere

La actriz causó sensación entre sus seguidores y demostró que sabe combinar estilos a la perfección llamando la atención de todos.

Valentina Zenere encandiló Instagram con un look sensual y vanguardista

Minishort y camisa: Valentina Zenere brilló con un outfit canchero y ultra sensual

