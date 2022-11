Luciana Salazar posó frente al espejo y se arriesgó con un mini top al estilo “underboob”.

Luciana Salazar suele ser inspiración de looks para sus seguidores, quienes siguen muy de cerca el día a día de la modelo, además de las fotos que publica a diario.

La modelo apareció en sus historias de Instagram con un outfit que ha dado de qué hablar. Se trata de un estilo “total black” de pantalón y mini top “underboob”.

Este estilo fue muy popular durante el verano pasado, donde casi todas las influencers llevaban sus bikinis bajo esta tendencia, donde la idea es dejar a la vista solo una parte pequeña e inferior del pecho. Que tan arriesgada quede la prenda, ya dependerá de la persona que lo utilice.

Luciana Salazar cautivó con un look total black. Foto: Instagram

Además, Luciana llevó su look monocromático negro a un nivel más alto al combinar con la funda de su teléfono y un minibag también en este color.

Luciana Salazar posó frente al espejo y mostró su top underboob. Foto: Instagram

Cómo logró Luciana Salazar su cintura

Hace algunos días, la modelo reveló que su cintura mide 54 centímetros y fue un dato que causó sensación en las redes sociales porque alcanzó tal medida a sus 42 años, a través del ejercicio intenso y constante.

“Yo no puedo hacer esas dietas tremendas que hacen todos estos deportistas. La verdad es que yo soy cero dietas”, confesó, y agregó: “Me gustan mucho los hidratos, y gracias a Dios tengo la suerte de que no me engordan. Curiosamente a mí me hacen mejor los hidratos que las proteínas en mi cuerpo. Es rarísimo, pero es así. Desde ese punto no podría”.