Luciana Rubinska apostó por un look deportivo y mostró su pasión por el gimnasio

Luciana Rubinska se convirtió en una referente del periodismo deportivo, pero también en una fuente de inspiración para quienes buscan adoptar un estilo de vida saludable. Con más de 610 mil seguidores en Instagram, la periodista comparte su día a día entre la televisión y el entrenamiento, disciplina que incorporó con esfuerzo y constancia.

En su más reciente posteo, Luciana mostró su look fitness desde el gimnasio, dejando en claro que el deporte es parte fundamental de su rutina.

Luciana Rubinska y su transformación hacia un estilo de vida saludable

Desde hace algunos años, la periodista decidió cambiar sus hábitos por una vida más activa. En su publicación, reflexionó sobre este proceso: “Empecé de a poco, con mucho esfuerzo y obligándome los días en los que mi mente me empujaba a abandonar. Hoy no me imagino mis días sin hacer actividad física, simplemente, porque me hace bien”.

Luciana mostró su rutina de entrenamiento.

Además, Rubinska destacó el orgullo que siente por haber dejado atrás el cigarrillo y la vida sedentaria: “Estoy orgullosa de haber dejado el cigarrillo y la quietud para tener una vida saludable, repleta de vitalidad y alegría”.

El look deportivo de Luciana Rubinska que deslumbró a sus seguidores

Para su jornada de entrenamiento, Luciana optó por un mini conjunto deportivo ultra ajustado, compuesto por una calza negra y un top verde militar. Completó el outfit con zapatillas blancas con detalles en negro de Adidas, guantes de entrenamiento y un peinado recogido.

El total look de Luciana.

La publicación no tardó en llenarse de elogios y ya suma miles de likes. Sus seguidores no solo destacaron su dedicación, sino también su estilo impecable. “Hermosa la Rubinska”, “Estás a full”, “Sos hermosa” y “Una bomba” fueron algunos de los comentarios que recibió.