Los seis mejores looks de Mia Khalifa en Nueva York con los que encendió el verano estadounidense

Los accesorios y sus uñas se convirtieron en un look en sí mismo y por eso sus seguidores no pierden un segundo en preguntar de qué marca son las joyas que utiliza. Para Nueva York, eligió mostrar sus uñas super largas clásicas y esta vez de dolor blanco con toques dorados. Este must de la temporada combinaba con sus sus anillos y con su pulsera dedo estilo árabe.