El día que Mia Khalifa se subió a una silla usando un minishort y mostró “de más”

Desde su cuenta de Instagram, Mia Khalifa suele compartir las cosas que realiza en su día a día o los looks que utiliza durante alguna salida. No hay un patrón o un estilo particular en su perfil, sino que se siente en la libertad de compartir videos danzando con ropa de entre casa, o fotografías en las que luce ostentosos vestuarios que exhibe en sitios de gran elegancia, y sin importar qué tipo de contenido presente, sus seguidores le envían miles de elogios.

Mia Khalifa deslumbra con un vestido de seda. Foto: Instagram

Eso ocurrió en el posteo que realizó a finales de 2021, cuando exhibió un atuendo que mezclaba lo informal con lo sensual, algo muy característico de la ex actriz. Y eso lo logró al utilizar una camisa corta de estampado cuadrillé que combinaba los tonos amarillo y negro, y en la parte inferior un mini short de jean que mostraba ‘de más’.

Y acompaño al look con una gorra a tono con la prenda superior y la característica joyería que suele utilizar en las manos y en el pecho. De esa forma, Mia promocionó el minishort ante sus casi 30 millones de seguidores desde Londres.

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Mia Khalifa

Al igual que la mayor parte de sus publicaciones, las fotografías y los videos que subió la ex actriz de cine para adultos recolectó casi dos millones de corazones rojos y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos.

Mia Khalifa mostró de más. Foto: Instagram

“Perfecta!”, “Irreal!”, “Es simplemente perfecta”, “Hermosa mujer”, “Wow bella”, “Quiero esos shorts!”, “Diosa!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en su posteo.