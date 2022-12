Los romances de Romina Malaspina: una vida llena de rumores y amores fugaces.

Romina Malaspina le escapa a los flashes a lo que se refiere a temas de pareja o amoríos. Incluso, se sabe que algunos romances estuvieron confirmados en el pasado, pero no queda ningún registro fotográfico, ni de ningún tipo.

Hace un tiempo, la modelo fue al programa de Pampita y allí la conductora le preguntó por sus tatuajes. Romina Malaspina confesó que a uno “lo tapó” y ahora solo se ven dos rosas grandes, pero abajo estaba el nombre de su primer amor, aunque ella sabía que no iba a durar para siempre esa relación y por eso el dibujo era muy chiquito.

Romina Malaspina está muy concentrada en su carrera como DJ y lejos de los romances. Foto: instagra

Otra relación confirmada es la que tuvo con Daniel Pacheco, el actor colombiano que fue parte de El Marginal. “Sí, pero del pasado no hablo. Cuando lo conocí, no era famoso. Tuve una muy mala experiencia, pero no vine a hablar de eso”, dijo sin dar mayores detalles.

Los tatuajes y la cantidad es una marca registrada de Romina Malaspina Foto: Instagram

Los rumores sobre la vida sentimental de Romina Malaspina

Hace unos años, a la modelo la vincularon con Benjamín Vicuña por unos chats. “No son míos. ¿Cómo voy a escribir un chat estando adentro de un reality, si no tengo celular? Y otra cosa, ese chat está hecho con un Samsung, y yo tuve iPhone toda la vida, y te das cuenta por la letra”, aclaró.

Romina Malaspina deslumbra con su estilo. Foto: Instagram Romina Malaspina PH: @byniqo

Por otro lado, si bien nunca lo confirmó es un secreto a voces que entre 2017 y 2018 salió con Facundo Moyano. Pero, a mitad de este año, diversos programas de chimentos, la relacionaron con Jerónimo, el hermano del político. Luego de que saliera a la luz el rumor, la modelo subió un video a TikTok en el que hacía “montoncito” y en el texto decía: “Cuando un programa que nadie ve, me inventa un romance con alguien que me pidió una foto”.

A mediados de agosto, “Juariu” se refirió a un posible romance entre Romina Malaspina y Ecko ya que ambos tuvieron varios guiños en las redes sociales. La realidad es que lo único verdadero que se supo es que fue convocada por el músico para ser la protagonista del clip “Mujer”.

Por último, hace unos meses la buena onda entre Romina Malaspina y Coscu hizo que crecieran los rumores entre ambos. “Qué fachera la ranger verde”, escribió en una imagen en donde aparecía con la joven. Intercambio que luego ella también tuvo con el streamer.

Romina Malaspina junto al Coscu y a Brunenger Foto: instagram

Lo cierto, es que por ahora, el único amor confirmado es el de su gatita Mia, la cual tiene su propia red social, donde acumula más de 14 mil usuarios.