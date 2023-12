Lista para el verano: Virginia Gallardo encendió Instagram con una sensual microbikini

Virginia Gallardo es una de las figuras que más trasciende en las redes sociales con más de 2 millones de seguidores que están atentos a cada una de sus publicaciones. Recientemente, la panelista compartió su look listo para disfrutar del verano y encendió Instagram.

Virginia Gallardo y un total black. Foto: Instagram

La expanelista de Socios del Espectáculo compartió una fotografía en la que se le ve radiante, luciendo un traje de baño de dos piezas que resalta su escultural figura, cuyo corpiño está estampado en blanco y negro y la parte de abajo es una clásica vedetina negra.

Virginia Gallardo / Foto: Instagram Foto: Virginia Gallardo

Lo que acompaña a su atuendo listo para el Sol y la pileta es una sonrisa de oreja a oreja y una gorra negra con visera que le da el toque definitivo.

Virginia Gallardo

Como era de esperarse, la descomunal figura de la correntina fue elogiada por sus seguidores, quienes no se demoraron en elogiar su belleza y carisma en los comentarios de la publicación que cosechó miles de likes.

Sensual y sonriente, Virginia Gallardo compartió una imagen en bikini que encendió Instagram. Foto: desconocido

La presencia activa de Virginia Gallardo en plataformas como Instagram le permite compartir momentos de su vida cotidiana, consejos de belleza y moda, y, en este caso, un vistazo a cómo se prepara para recibir al verano.

EL ADIÓS DE VIRGINIA GALLARDO A SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

Virginia Gallardo terminó su clico en Socios del Espectáculo, el ciclo Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y se despidió el miércoles de los televidentes. “Si lloro los dejo mal parados y no tengo ganas, porque no es real”, expresó.

Virginia Gallardo fue despedida de Socios del Espectáculo.

“Entiendo más que nadie cómo funciona la tele, tengo mis límites en cuanto a (los escándalos entre panelistas), respeto por mis conductores y productores”, señaló a cuento de la no renovación de su contrato.

“Los voy a extrañar, pero los voy a seguir viendo. No quiero que quede como que me voy enojada o triste. Yo me voy siempre feliz de mis trabajos”, completó.