Virginia Gallardo lució un body de encaje negro que se llevó todas las miradas y causó sensación en Instagram

Virginia Gallardo es una de las personalidades más conocidas dentro del ámbito mediático, y esto no es solo por su trayectoria televisiva o los conflictos en los cuales estuvo involucrada, tampoco por las personas con las que fue saliendo a lo largo de su vida, sino también por su belleza, su carisma y su sensualidad.

Virginia Gallardo colmó de sensualidad Instagram. Foto: Gentileza Instagram.

Tanto es así, que la modelo posó para la cámara con un body negro que se ajustaba a la figura de su cuerpo y llevaba un pronunciado escote en “V”; pero el detalle más llamativo, y que al mismo tiempo colmaba de estilo la prenda, fue la tira de encaje que predominaba sobre el borde de la copa, la cual alcanzaba a transparentar casi hasta la mitad del busto.

Y desde la descripción, Virginia dejó una polémica frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores: “Lo que no sirve, que no estorbe”.

Virginia Gallardo enamoró a todos en sus redes sociales

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Virginia Gallardo

A 20 horas de haber compartido la publicación en su perfil, la modelo alcanzó a juntar 115 comentarios; sin embargo, optó por mantener en privado el número total de corazones rojos que recibió como medida de seguridad.

“Belleza nacional”, “Bella como siempre y hermosa tu familia, muchas bendiciones”, “Reina de la belleza”, “Sos muy hermosa”, “Diosa Virginia”, “La mejor nena del condado”, “Hermosa, diosa, bellísima”, fueron algunos de los elogios que recibió.