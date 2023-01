Las críticas a su cuerpo y a la forma de llevar adelante su familia: las polémicas de Pampita

Pampita siempre intenta mantener una respuesta clara ante cada una de las peleas en las que se ve involucrada y por eso todos saben que, si se la nombra, no tiene problema en dar su parecer. Así es cómo a lo largo de los años, ha dado muestras de cerrar los conflictos con un calma asombrosa.

Un ejemplo es cuando se dio una guerra mediática que enfrentó a Pampita con Flavio Azzaro. Roberto García Moritán, actual marido de la modelo, fue invitado a Polémica en el bar y, en medio de una discusión con tintes políticos, el panelista del programa lo catalogó como “el marido de Pampita”, además de decirle que, el día que deje de estar en pareja con ella, “se pone un maxikiosco”. Además, de que en otra oportunidad el periodista la había llamado “la cornuda de la Argentina”.

Flavio Azzaro vs Pampita, la pelea mediática (Captura de video).

Ante esta situación, la modelo subió a sus historias de Instagram una foto de la entrevista que la modelo Valeria de Genaro dio para una revista años atrás. En ella, recordaba sus meses en pareja con Azzaro y declaraba que “el gran plan” con el periodista “era fideos con manteca y rivotril”.

Redes sociales de Pampita

A su vez, luego de que fue convocada a conducir el Martín Fierro de Cable 2022, que se transmite por Crónica TV, Pampita fue consultada sobre qué iba a responder si la conducción era con Azzaro. “Yo soy una gran profesional y trabajo con todos. No tengo listas negras. La vida da muchas vueltas, te volvés a cruzar, somos todos los mismos. Los que estamos hace 20 años nos conocemos todos las caras, es así”, indicó.

Luego de ganar su premio, Pampita condujo el evento sin despegarse de la estatuilla.

Como parte de su trabajo en el “El Hotel de los Famosos” Pampita dijo que le parece que ahí todo es válido. Sus declaraciones generaron las críticas del público, que no ven con buenos ojos el bullying, las agresiones verbales y físicas de las cuales son víctimas algunos participantes.

Pampita lloró al conocerse los dos finalistas de El Hotel de los Famosos

A mitad de 2022, una usuaria de Twitter escribió: “La Pampita gorda y empoderada de ahora me parece mucho más linda que la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos”. Los seguidores de la modelo no dudaron en responder: “Si Pampita está gorda a mí me está por rescatar Greenpeace”; “El nivel de impunidad con el que se maneja Twitter. Le decimos gorda a Pampita”.

La critica que le hicieron al cuerpo de Pampita. Foto: twitter

Otro debate que se armó fue con el vestido de casamiento de Pampita, ya que la acusaban de plagiar a otros atuendos famosos. Por su parte, Zaira Nara, salió a defenderla: “Si alguna vez Pampita dijo “si me vuelvo a casar me encantaría este vestido” es muy difícil enamorarte de otro. Nunca imaginó que la prensa iba a ser tan invasiva”

Pampita en su casamiento (Instagram/@romifucks)

Las críticas a la maternidad de Pampita

Otra de las polémicas de Pampita surgió cuando realizó el baile del caño en Showmatch a días de dar a luz: “Quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera. Yo no pretendo ser ejemplo de nada”.

Pampita en lo más alto del caño de "ShowMatch" durante su performance del lunes a la noche. (Instagram).

Además, la modelo aclaró que no quiere quitarle a nadie su maternidad, ni su licencia: “Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y hayan más leyes que nos apoyen a todas las mamás. Yo no quiero quitarles nada de eso. No se sientan intimidadas. Porque muchas dicen ‘uy, con lo que nos costó que nos den tres meses’. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”.

Pampita sorprendió a todos bailando en el caño. Foto: (/@pampitaoficial)

En esta misma línea, en noviembre de 2021, Moritan y Pampita se fueron de vacaciones junto a su beba de 4 meses. En las fotos que compartió Pampita se la ve a Ana al sol y en las redes salieron a cruzarla porque lo interpretaron como un descuido de los padres. “Un gorro para la Anita”, “me da nervios verla llevar tanto sol”, fueron algunos de los mensajes.

Pampita y Roberto García Moritán disfrutaron del fin de semana en Mendoza Foto: Gentileza Instagram

Meses antes, a raíz de los comentarios de Julia Mengolini quien dijo que fumó porro durante todo el embarazo, Pampita la cruzó: “Para mí no es algo para decir públicamente. Si lo hiciste, yo no voy a juzgar a nadie, porque es personal cómo uno quiere llevar su embarazo o cómo cuidar a su bebé, pero no es algo para andar gritando a los cuatro vientos”.

La modelo marcó su postura sobre las declaraciones de Mengolini en su programa "Pampita Online". Foto: Gentileza

Las polémicas de Pampita con la China Suárez

En un episodio del reality Siendo Pampita generó cierta polémica. En la escena en la que se festejaba el cumpleaños de uno de los hijos de la modelo, la China Suárez fue blureada y se barajaron múltiples especulaciones.

El comentario de la China Suárez en la foto de Pampita. Foto: Vía País

“En el cumple de mi hijo blureamos a todos porque los únicos que estaban autorizados a aparecer somos los que participamos del reality. Estaban amigas mías, madrinas de los chicos, mamás del cole, así que puede ser cualquiera. Solamente podían aparecer los que firmamos contrato con el reality, así que todo el que estuviera extra tuvimos que borrarlo, pero no se te decir si es, no es. Eso lo inventó Ángel De Brito”, explicó.

Pampita habló de su relación con la China Suárez.

“Está blureada. Los fans de ella, que son tres me mandaron una foto que estaba con saquito rojo”, contó el conductor de LAM. A lo cual la modelo respondió: “¿Y si había más gente vestida de rojo? Si no viste a las mamás del colegio, no sabes quién estaba dentro de mi casa”.

Pampita le hizo una pícara pregunta a su compañero en el jurado sobre uno de los participantes.

A mitad de 2022, nuevamente Pampita y La China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena por una nueva polémica, ya que la modelo y conductora reemplazará a la actriz como imagen de una marca. En Socios del Espectáculo, Luli Fernández contó que fue La China Suárez la que decidió romper con el vínculo contractual. “Yo quiero hacer sólo marcas de primera línea. No quiero hacer marcas grasas”, habría sido lo que dijo.

Pampita Foto: Instagram

Por esta razón, y de acuerdo a la información aportada en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la marca decidió dejar ir a la China Suárez. “Entonces, ¿qué hizo la marca? Fue a contratar a Pampita, que no sólo aceptó, sino que la marca va a salir con una súper línea”, agregó Luli Fernández.

Pampita brilló en las redes. Foto: Instagram

¿Qué enfermedad padece Pampita?

La modelo padece de daltonismo, que es una afección en la que la persona no puede ver los colores de manera normal y le cuesta distinguir los colores.