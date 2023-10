Larissa Riquelme es una modelo paraguaya que logró saltar a la fama internacional, luego de ser fotografiada festejando un gol de su país contra Italia en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Gracias a esa postal, la modelo pasó a ser conocida como la “novia del Mundial 2010″, un título que encaja con ella a la perfección. Es de esta forma que, se convirtió en toda una celebridad, lo que se refleja en las redes sociales.

Larissa Riquelme Foto: Larissa Riquelme

En Instagram tiene una cuenta, @larissariquelme, con la inmensa comunidad de casi 2 millones de seguidores, una cifra que deja en claro su carácter de estrella. Allí comparte fotografías y videos que no tardan en sacudir la red social y volverse viral.

Claro ejemplo de ello sucedió en esta oportunidad, en la que Larissa desplegó toda su sensualidad con una fotografía teñida en rojo. La modelo levantó la temperatura y logró conquistar a quienes estaban del otro lado de la pantalla.

Larissa Riquelme tiñó Instagram de rojo con una picante fotografía en ropa interior. Foto: Larissa Riquelme

Como promoción de su perfil para adultos en DivasPlay, la “novia del Mundial” posó desde la cama en ropa interior de encaje. Se trató de una postal que derritió a todos sus seguidores y que se llevó una catarata de “me gustas” y comentarios.

¿Cómo reaccionaron los fans de Larissa Riquelme a su fotografía?

Una vez que Larissa Riquelme publicó su fotografía, sus fanáticos no perdieron tiempo y corrieron rápidamente hacia el botón con forma de corazón para regalarle una lluvia de “me gustas”.

Pero eso no fue todo, además hicieron estallar la cajita de comentarios: “Wow, qué mujer tan hermosa”, “¿No te querés casar conmigo?”, “La más linda del planeta”, “Que bombaaa”, “Fuego total”, “Uff, me vas a matar de un infarto”, “Mis ojos no pueden con tanta belleza”, “¿Sos real?”, fueron algunos de los comentarios que recibió Larissa por parte de sus fanáticos.