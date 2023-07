Larissa Riquelme se filmó pasándose crema en lencería y calentó a todo Instagram

Larissa Riquelme está más atrevida que nunca y subió un video bastante sexy donde se la ve en lencería. Sin duda la modelo paraguaya quiso sacudir las redes sociales y lo logró, porque sus seguidores no dejaron de comentar ni darle like a su publicación. La famosa no dejó a nadie indiferente ante su posteo.

Larissa Riquelme, con 1.9 millones de seguidores, trabaja en los medios hace muchos años. Fue tapa de revista de Playboy, de otras nacionales y también se la vio en programas de televisión. Ahora está muy metida en las redes sociales y hace canjes y publicidades constantemente.

La modelo subió un video donde se la ve en ropa interior lila con una tanga regulable diminuta y corpiño que resalta todo su busto. Con una toalla en su cabeza, recién salida de la ducha, comenzó a pasarse crema por todo el cuerpo. Una imagen que a muchos los volvió locos y con ganas de más.

Larissa empezó a encremar su abdomen, siguió por los brazos y fue girando para cubrir bien todo su cuerpo. Se mostró desde todos los ángulos y generó una ola de comentarios donde todos halagan su belleza o figura. Sin duda la famosa quería generar este tipo de interacciones. Una vez más lo consiguió.

Larissa Riquelme no deja su carrera

La famosa está siempre subiendo publicidades o contenido, algo que le sirve mucho para que las marcas la contraten y pueda generar ingresos. Se nota que usa muy bien las redes sociales y que no deja pasar ninguna oportunidad.

Larissa Riquelme trabaja desde hace tiempo, tiene un público muy fiel y casi dos millones de seguidores. Eso genera bastante dinero y lo sabe utilizar de la mejor manera posible. Una vez más arrasó en las redes sociales mostrando su cuerpo en ropa interior.