Larissa Riquelme no para de causar sensación en Instagram. La modelo paraguaya se pavonea por la red social con looks que encandilan a sus casi 2 millones de seguidores, quienes le regalan “me gustas” y muchos comentarios.

La misma cuenta con más de 12.4 K de publicaciones compartidas, una cifra impactante y muy pocas veces vista que habla de la fascinación de aquella por subir contenido al universo virtual.

Larissa Riquelme Foto: Larissa Riquelme

Y es que Larissa es consciente de que sus posteos no son uno más del montón dentro de la famosa red social de la camarita, por lo que resulta irresistible no compartir momentos de su cotidianeidad y fotografías o videos de sus looks despampanantes.

Larissa Riquelme Foto: Larissa Riquelme

En esta oportunidad, la modelo compartió un look que no fue la excepción. En medio de un break de 15 minutos, la misma posó para la cámara con un minibody negro de encaje que combinó con una pollera de jean con un tajo en el medio.

Larissa Riquelme se tomó un break y se fotografío desde arriba con un minibody de encaje. Foto: Larissa Riquelme

Con los ojos cerrados y con la cámara ubicada por sobre ella, Larissa expresó: “Un descanso de 15 minutos. Hoy fue un día de locos, entre reuniones, la radio y mis cursos”.

¿Cómo saltó a la fama Larissa Riquelme?

Larissa Riquelme saltó a la fama durante la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica, cuando fue declarada por la prensa como la “novia del mundial” al ser fotografiada celebrando un gol durante el partido entre Paraguay e Italia.

Larissa Riquelme Foto: Instagram

Desde entonces, la modelo se volvió toda una figura de Paraguay con trabajos en radio y televisión, lo que la llevó a protagonizar portadas de revistas y ser reconocida por las calles. Algunos de los programas en los que ha participado son Baila conmigo Paraguay, en numerosas ediciones, y en el Bailando por un sueño del 2011, certamen de Showmatch conducido por Marcelo Tinelli.