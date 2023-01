Larissa Riquelme compartió tips para usar perfume: frente al espejo y con un minivestido estilo trikini

Larissa Riquelme suele dar cátedra cuando se trata de estilo y de generar contenido. Cada vez que aparece en los medios deja al descubierto su secreto: nada en su imagen está librado al azar.

La paraguaya no teme mostrar su figura: al contrario, hace un culto de la imagen y enamora con cada uno de sus looks. Pero, como si con ello no bastara, esta vez compartió un secreto especial con sus seguidores: un perfume bien puesto es -definitivamente- el mejor aliado a la hora de seducir.

Larissa Riquelme Foto: Instagram/larissariquelme

Al ritmo de R3hab, uno de sus DJ predilectos y con el estilo lúdico que la caracteriza, Larissa Riquelme compartió un tutorial para sacar el máximo provecho de cada fragancia. “Tips estratégicos para usar tu perfume de preferencia”, escribió junto al video en el que puntualizó una por una las claves a la hora de usar una fragancia para enamorar.

Larissa Riquelme demostró cómo usar enterizas y no perder la sensualidad Foto: Instagram

A pesar de lo acertado de sus recomendaciones, muchos se detuvieron más en su vestuario: la modelo grabó el clip enfundada en un minivestido cut out, con un detalle metálico.

Las claves de Larissa Riquelme a la hora de usar una fragancia “para enamorar” son: elegir los puntos estratégicos (las muñecas y el cuello) y no refregarse. Aparte ella remata el clip rociándose una bruma de perfume en todo el cuerpo, incluyendo su minivestido.

De qué trabaja Larissa Riquelme

Larissa Riquelme ganó fama mundial en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Entonces, sorprendió a todos con su físico y fue apodada “la novia del Mundial” luego de celebrar un gol de Paraguay ante Italia, en una plaza de Asunción.

Larissa Riquelme Foto: Instagram/larissariquelme

Antes de eso ya había trabajado como modelo y había obtenido reconocimientos como, por ejemplo, Miss Turismo. Asimismo, había pasado por diversos realities televisivos en Paraguay.

Larissa Riquelme enamoró a sus fanáticos con su look. Foto: Instagram

Fue protagonista de múltiples producciones gráficas y una temporada participó como panelista en Teleshow. Larissa Riquelme también estuvo en programas como Bailando por un Sueño y Baila Conmigo. Por otra parte, anunció su llegada a Only Fans, una plataforma de contenido para adultos.