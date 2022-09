La primera vez que Megan Fox apareció con un vestido con transparencias y revolucionó Instagram

Megan Fox no le tiene miedo a los looks arriesgados y eso quedó claro con el vestido negro con transparencias y estampado de estrellitas plateadas que no pasó desapercibido en Instagram.

La foto fue publicada en noviembre de 2019 en sus redes sociales, siendo una de las primeras artistas de Hollywood que se sumaron a esta polémica tendencia de los looks con transparencia que dejan a la vista la ropa interior.

El minivestido tenía una abertura en un lateral de su pierna, además de uno en triángulo en la parte del pecho.

El día que Megan Fox lució un minivestido negro transparente. Foto: Instagram

Para acompañar su estilo, Fox eligió un abrigo de peluche negro y un par de collares plateado que le daban un estilo rockero a su outfit. Un look que, sin dudas, quedó en la historia de los fanáticos de la actriz.

Por qué Megan Fox se fue de Transformers

Tras haber coprotagonizado tanto la primera como la segunda entrega de “Transformers”, Megan no fue llamada para estar en la tercera película.

La razón que varios medios internacionales como Vanity Fair señalan como la causante de su salida de “Transformers 3″ es que la actriz comparó al director Michael Bay con Adolf Hitler porque, según ella, “quiere ganarse una reputación de megalómano, es una pesadilla trabajar para él”.