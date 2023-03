La China Suárez modeló con un vestido blanco minifalda y enamoró a sus seguidores

La China Suárez es una de las mujeres más bellas del país, con su belleza conquistó a las marcas más importantes de la moda. Todo lo que luce le queda perfecto, ya sea un outfit sport, elegante o traje de baño.

La China Suárez posó con un jugado look y enamoró a sus fanáticos Foto: Instagram

Siempre demostró que sigue de cerca las tendencias del momento, en su placard no pueden faltar las prendas más ‘chic’ y los accesorios que complementan cualquier look. No hay dudas de que es una influencer de la moda y sus looks son copiados por sus fanáticos.

La China no tiene problemas en vestirse con prendas llamativas o con escotes arriesgados, ya que conoce todos los secretos de la moda para impactar con su estilo y causar sensación.

China Suárez Foto: Instagram/sangrejaponesa

El outfit blanco y plateado de la China

Como embajadora de importantes marcas, esta vez modeló con un vestido minifalda, blanco, al cuerpo de la línea “Natalia Antolin”. El diseño tiene mangas de tiras y un bordado en plateado alrededor del busto.

Al estilismo acompañó con unas bucaneras blancas con plataformas, un tapado estilo “blazer” con plumas y de accesorios una gargantilla de color plateado que hace juego con el vestido. Para el pelo eligió suelto con raya al medio, su peinado clásico que nunca falla.

China Suárez Foto: Instagram/nantolin

¿Quién es la mejor amiga de La China Suárez?

La actriz se conoció con Agustina Uslenghi en el colegio de monjas cuando tenía dos años. A partir de ahí se hicieron amigas y con el tiempo se volvieron inseparables, ambas se apoyan siempre en cada momento personal y laboral, incluso Agustina es la madrina de Rufina, la primera hija de la actriz.