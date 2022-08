Jesica Cirio desfiló con un pantalón de plush azul y a puro ritmo: “Domingo soleado”

Jesica Cirio es muy activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram donde comparte diariamente contenido con sus 3.4 millones de seguidores.

Jesica Cirio cautiva a sus seguidores. Foto: Instagram

La rubia publica desde sus entrenamientos, hasta su trabajo como modelo, momentos en familia y los outfits que luce para cada una de las ediciones de “La Peña de Morfi” (Telefe), el programa que conduce actualmente con Jey Mammon.

Jesica Cirio cautiva a sus seguidores. Foto: Instagram

Para este domingo, la conductora vistió un diseño de Benito Fernández: pantalón de plush azul con una camisa con estampa de diferentes tonos, anaranjados, azulados y rosados. La mejor manera de lucirlos fue desfilando a puro ritmo.

El reel obtuvo cientos de reacciones de sus admiradores, quienes no tardaron en elogiar su look. “Me encantó tu look. El programa increíble”, “Estabas muy bonita en La Peña, me quedé enamorado”, “La Peña cada vez mejor y el look espectacular”, le contestaron.

Qué se hizo Jesica Cirio en la cara

Jesica Cirio muestra un rostro distinto al de sus comienzos. Es que la modelo se realizó múltiples cirugías con el paso del tiempo que hasta logró cambiar su cara casi por completo. El principal cambio está en la nariz, pero además, tiene hechas las lolas.