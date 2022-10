Ivana Nadal conquistó corazones al posar desde la playa en microbikini: “En otro momento no hubiese subido esta foto”

Se acerca el verano y con él resurge con fuerza uno de los estereotipos de belleza más arraigados en la sociedad que tiene que ver con el cuerpo de la mujer: delgado, libre de grasa, de celulitis y de estrías. Por eso es que Ivana Nadal compartió una reflexión que invita a celebrar el amor propio en cada uno de sus seguidores.

Ivana Nadal posa desde Tulum Foto: instagram

Para ello, posó ante la cámara luciendo una microbikini compuesta por un corpiño triangular de escote redondo y una bombacha colaless, ambos con estampado estilo reptil de color lila con detalles marrones. “En otro momento no hubiese compartido esta foto por mi pancita... hoy, me abrazo y elijo compartir con ustedes mi felicidad en ese momento, y me lleno de amor” escribió en el epígrafe, reflejando en palabras una alegría que se expresaba en su cara.

Ivana Nadal emocionó a los usuarios con su reflexión. Foto: Instagram

Y agregó: “Sos un ser espiritual, contenido por un cuerpo. Y ese cuerpo, te va a acompañar toda esta vida. Por qué no valorarlo?”, y concluyó su pensamiento con un mensaje destinado directamente a sus seguidores: “Vos podes con todo! Dedicate tiempo, ponete atención, observa tus emociones, tus pensamientos. Busca en tu respiración, la forma de sanar. Todos podemos”.

Ivana Nadal conquista desde la playa. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Ivana Nadal

La influencer reúne 47 mil seguidores en su nueva cuenta de Instagram, y entre ellos al menos 7 mil personas le dieron “me gusta” al posteo que realizó hace dos días, y recibió 117 comentarios.

Ivana Nadal sorprende desde las playas de Tulum. Foto: Instagram

“Sos hermosa reversible, por dentro y por fuera”, “Necesitamos más Ivanas Nadal, hermosas palabras, hermosa vos”, “Sabias palabras Ivanita” fueron algunos de los mensajes que recibió en la publicación; incluso su pareja, Bruno Siri, comentó: “Te amo mucho! No hay palabras para explicar ciertas cosas que se sienten desde el alma. Pero lo que sí puedo explicar es que sos perfecta en todo sentido”.