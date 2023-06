Internaron de urgencia a Fran Mariano, el ex cuestión de peso que quería parecerse a Ricky Martin.

Fran Mariano es, probablemente, uno de los participantes de Cuestión de Peso más recordados de todas las ediciones. Durante su paso por el programa logró bajar más de 90 kilos, y aunque esto significó un gran paso para él, su vida estuvo marcada por las adicciones y la violencia de que le ejercía su padre por su elección sexual.

Mariano quedó en el mundo de los medios y se obsesionó con Ricky Martin, tanto que se sometió a más de 30 intervenciones quirúrgicas para lograr tener el mismo rostro y cuerpo que el artista. Sin embargo, su afán por parecerse al cantante le costó serios problemas de salud debido a la mala praxis que sufrió por parte de Aníbal Lotocki, el cirujano que también denunciaron Stephie Xipolitakis y Silvina Luna.

Fran Mariano Foto: Capturas de pantalla

El problema de salud que está enfrentando Fran Mariano

Según contó Fran Mariano en Nosotros a la mañana, los problemas comenzaron cuando lo anestesiaron mal en el quirófano y se levantó en la mitad de la cirugía. “Sentía las jeringas que me hacían ruido como cuando pinchás una salchicha”, dijo Fran quien aseguró que le operaron los pómulos a pesar de no querer y que le inyectaron “aceite de motos”.

El desgarrador mensaje de Fran Mariano. Foto: Instagram

Sin embargo, en las últimas horas, Fran contó en sus historias de Instagram que tuvo que ser internado de urgencia debido a una úlcera en el pie. “En siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, escribió.

Luego, aseguró que no entendía lo que le causó eso y barajó dos posibilidades: “No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor”.

Fran Mariano contó sobre su delicado estado de salud. Foto: Instagram

Además, Mariano lanzó una grave denuncia contra el personal médico: “No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”.