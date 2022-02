Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves, según confirmó el veredicto de la Justicia. Todo esto es producto de la denuncia, entre otras, de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, todas modelos que sufrieron problemas de salud después de una operaciones entre 2008 y 2015.

El veredicto se dio a conocer en una audiencia por Zoom el jueves al mediodía. En su derecho a unas últimas palabras antes de conocer la sentencia, remarcó que está angustiado por todo lo que vivió estos años. “Las cosas que se han dicho sobre mí, sobre mi persona, sobre mi actuar profesional, se me atacó a diestra y siniestra. Publicaciones en redes sociales y en todos los lugares”, remarcó.

Silvina Luna, una de las denunciantes, compartió un post hace algunos años en sus redes que luego borró, donde explicaba lo sucedido con la cirugía estética que le hizo Aníbal Lotocki.

“No se trata de lo que me afecte a mí solamente. hay gente que trabaja conmigo, amigos, familiares, pacientes, tengo hijos que van a la escuela primaria y que han sido atacados de manera inaudita. En este ámbito pude razonar, explicar, debatir, pero en otro lado no. Nadie quería aclarar nada, se buscaba polemizar, generar algún punto de rating. Por eso me guardé al silencio, no hablé más, por respeto al debate”, agregó el cirujano en su monólogo que duró 10 minutos.

Cuál fue el pedido para la Fiscalía

La solicitud de la Fiscalía fue de 7 años y nueve meses de prisión, además de una inhabilitación de 10 años, sumado a la prohibición de salir del país. Por otro lado, se solicitó una fiscalización administrativa ya que, según la Justicia, no se condice el nivel de vida con los ingresos declarados.

Sin embargo, el veredicto final fue que encontrarlo culpable por lesiones gravesb y resultó absuelto de la aucusación de estada por parte de Gabriela Trenchi. Finalmente serán cuatro años de prisión, de los cuales tres deberán ser efectivos.

Aníbal Lotocki deberá cumplir cuatro años de prisión, de los cuales tres tendrán que ser efectivos. Foto: Infobae

Además, en vez de 10 años de inhabilitación serán cinco. Una vez superado ese plazo, deberá iniciar sus trámites de cero para volver a ejercer la medicina. Existe la posibilidad de que no se lo otorguen nuevamente.

La palabra de Fernando Burlando, el abogado de Silvina Luna y Pamela Sosa

“Lotocki tuvo una actitud muy soberbia durante todo el juicio y sabía que hoy no iba a variar su postura. Fue un juicio muy largo y venimos de una investigación donde las víctimas han sido re victimizadas una y otra vez”, apuntó el letrado que fue defensor de las dos modelos que sufrieron consecuencias.

“Creo que la situación de Lotocki es extremadamente comprometida. Mi parecer es que va a ser condenado. Nosotros pedimos ocho años de prisión e inhabilitación profesional. La sentencia será de cumplimiento efectivo”, completó.