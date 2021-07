El horóscopo es consultado muchas veces antes de tomar una decisión importante, ya sea económica, sentimental o laboral. Más allá de que cada signo del zodiaco tiene sus propias características, las predicciones de lo que podría pasarles cambian cada semana.

//Mirá también: Horóscopo 2021: qué le espera a cada signo del zodiaco este año

Del 5 al 12 de julio, Cáncer es el destacado: es el signo del hogar, de las raíces, la madre. Quien nace bajo su influencia posee una gran sensibilidad emocional y una profunda fe. Mirá es lo que les espera a cada uno de los 12 signos del zodiaco esta semana.

Aries

Semana estimulante en la que se liberarán nuevas energías. Estás en una fase muy fértil en ideas, tu comunicación con los demás mejorará sensiblemente y recopilarás mucha información de interés. Pero deberás estar atento para no desaprovechar las oportunidades que se presenten. La buena incidencia planetaria que recibirás desde otro signo de Fuego, anuncia el inicio de un período de recuperaciones y mejoras, tanto en lo laboral como en lo personal.

Tu talento relucirá y podrás desarrollarte encontrando apoyo y colaboración en tu entorno. Deberás ser cauto con el dinero y no asumir compromisos a futuro ya que no es momento para arriesgar lo que has conseguido hasta ahora. El buen uso del dinero en compras y negocios favorecerá la estabilidad y el patrimonio. Habrá aventura y emoción en las relaciones. Experiencias novedosas que darán vitalidad y nuevos estímulos al vínculo. Vivirás el amor intensamente y aceptarás compromisos sin perder parte de tu autonomía.

Tauro

Continúa el impulso positivo de los astros y surgen nuevos planes; algún deseo podrá concretarse en estos días, o bien comenzar a definirse asuntos que estabas esperando. Una tendencia a dudar y pensar demasiado tiempo las cosas podría obrar en tu contra. Es momento de aprovechar las fuerzas planetarias favorables que serán un incentivo ante cualquier tipo de conformismo o pasividad. Las actividades compartidas en familia traerán grandes satisfacciones.

Buen momento para hacer refacciones o arreglos en la vivienda así como para poner al día papeles o cuestiones financieras pendientes. Se trata de un nuevo ciclo personal que traerá cambios en la propia identidad, en cómo te sientes y te muestras al mundo. El efecto que tienen en tu vida las relaciones con los demás, el verte y reconocerte en los otros, aquello que proyectas. La necesidad de un cambio en la postura, actitud o simplemente en la forma de concebir la pareja, se hace notoria en esta etapa.

Géminis

Géminis. Imagen ilustrativa / Web

Una noticia agradable cambia el humor y renueva la fe. Buen momento para avanzar con convicción hacia aquello que deseas concretar. Podrán justificarse antiguas decisiones que no parecían acertadas ya que comenzarán a dar resultados y beneficios. Es tiempo de vencer temores y actuar con mayor seguridad y tranquilidad. Las condiciones laborales y la oportunidad de conseguir empleo mejorarán en esta etapa. Posibilidad de crecer y desarrollarte a través de grandes proyectos.

Con Mercurio avanzando en tu signo manifestarás mucho ingenio para realizar todo lo que te propongas. Mucha revisión y la mirada puesta en el propio comportamiento serán los aspectos centrales de esta semana. De este modo, vivirás un período de crecimiento y mayor solidez. Dinero no te faltará, y, sin excederte en los gastos, lograrás poner al día tus cuentas. Recibirás una influencia positiva que beneficiará tu vida afectiva, pudiendo vivir momentos de alegría, unión y placer.

Cáncer

El Sol en el signo es símbolo de energía, voluntad y nuevos comienzos. Su brillo y esplendor te harán sentir más vital, dinámico y activo; señalando una buena etapa para que te animes a tomar decisiones y te lances en proyectos ambiciosos que venís planeando desde hace tiempo. Buen momento para firmas de contratos, documentos y progresar en tu economía. La sugestiva incidencia planetaria te permitirá analizarlo todo con la seguridad de no equivocarte. En el amor, buscarás salidas positivas en cualquier desavenencia que tengas que enfrentar y sin nadar contra la corriente. Aleja los pensamientos negativos e intenta equilibrar los vaivenes emocionales a través de actividades de tu agrado.

Cáncer, el signo del zodiaco destacado de la semana. Imagen ilustrativa / Web

Leo

Una gran fuerza de voluntad te acompañará en esta etapa. Te colocarás a la cabeza de grandes proyectos y no faltará el apoyo de tus colegas o socios a la hora de comprometerte con una interesante idea. Ocuparás un lugar de protagonismo en el trabajo y será positivo para emprender nuevos negocios. Las ganancias estarán en estrecha vinculación a los actos personales. Un fuerte empuje renovador y el marcado deseo de progreso te llevarán a aprender, perfeccionar y profundizar los conocimientos, logrando destacarte y brillar en tus actividades. Oportunidad de conectar con personas importantes e influyentes que traerán beneficios en el futuro.

//Mirá también: Estos son los signos del zodiaco más celosos

Virgo

En el plano laboral la prudencia será necesaria para sortear algunos obstáculos que se darán especialmente al comenzar la semana. Deberás actuar de manera reflexiva y consolidando lo conseguido. El momento remarca el deseo de encontrar armonía, salud o paz interior. Los excesos del pasado buscan ser sanados y se necesita un tiempo de retiro y alejamiento para lograrlo. La intensa influencia planetaria desde el signo anterior, invita a cierta reflexión, propicia para esclarecer temas de vieja data y errores cometidos en el pasado.

Libra

Esta semana surgirán cambios y oportunidades de progreso que deberás aprovechar al máximo. Gran estímulo y fuerza para iniciar algún proyecto que en el futuro traerá beneficios. Se fortalece tu capacidad de trabajo y sabrás actuar con rapidez y en el momento justo. La luna nueva moviliza tu sector profesional y anuncia novedades y cambios alentadores. Comenzarás un período fecundo propicio para establecer nuevas metas y objetivos que deberán ser desafiantes y pretensiosos. Es tiempo de avanzar en todo sentido, confiar en tus propias capacidades y el porvenir. De esa confianza y determinación interior dependerán los resultados. Podrás tomar decisiones atinadas tanto en el plano laboral como en el afectivo y personal. Hacia el fin de semana, una situación incierta se resuelve. Momento de definir cuestiones respecto a la pareja. Descubrirás nuevas formas de afrontar las diferencias ya que se trata de una etapa de grandes revelaciones.

Escorpio

La situación económica experimentará un renovado impulso. Buscarás nuevos caminos y es posible que debas dejar de lado algunos asuntos que ya cumplieron su ciclo. Se trata de una etapa muy significativa y productiva. Si actúas con cautela y administras bien el dinero, no habrá de qué preocuparse. Sentirás que estás en el buen camino para llegar a una posición satisfactoria y de gran influencia en el futuro.

Manifestarás una gran necesidad de intercambio y de profundizar en tus relaciones. Será positivo para enfrentar los asuntos sentimentales con más seguridad, firmeza y convicción. Diversas situaciones pueden provocar todo tipo de emociones así como intensos momentos en el amor.

Sagitario

La oportunidad de hablar con personas de confianza te ayudará a ampliar tus puntos de vista y elegir correctamente. Te sentirás más seguro y feliz por haber encontrado el camino hacia tu realización. Etapa propicia para capacitaciones, cursos y toda clase de estudios que te permitan desarrollar y avanzar en tu carrera. La luna nueva de esta semana señala un punto de inflexión, una nueva etapa en la que podrás dejar atrás cuestiones que hayan cumplido su ciclo.

Es posible que surjan conflictos con amistades, o bien que algún amigo esté pasando por un momento complicado y necesite de tu ayuda y acompañamiento. La favorable influencia de Venus, desde un ángulo afín, suaviza las tensiones y brinda una particular protección en los momentos de riesgo. Movilizará tus anhelos, la necesidad de renovar tus objetivos y la forma de llevar adelante la vida afectiva. La necesidad de querer y sentir cariño estará ahora en primer plano.

Sagitario.

Capricornio

Emplearás mucha energía en aumentar tus ingresos, alcanzarás estabilidad y podrás realizar ventajosos tratos. Pero deberás estar atento a la hora de comprometerte con demasiadas obligaciones, ya que habrá tendencia al cansancio mental y estrés. Será conveniente repartir bien el tiempo entre trabajo y descanso, prestar atención al distribuir tus energías sin agotarlas. Hacia el fin de semana, la luna nueva en el signo opuesto producirá una mayor toma de conciencia sobre aquello que debas revisar en tus vínculos. Marcará un nuevo punto de partida y movilizará tu vida de relación, con buenas novedades y nuevas posturas en cuanto a la pareja y el amor.

Acuario

El momento señala buena energía para generar cosas positivas, aunque también indica grandes esfuerzos. Los resultados no serán fruto de la buena suerte, sino de tu voluntad y perseverancia. Éxito en trabajos educacionales, publicaciones y en la comunicación en general. Necesitarás momentos de soledad, aislarte para organizar los pensamientos y establecer tus verdaderos deseos. Será entonces cuando encuentres inspiración y te conectes con el gran caudal creativo que posees. Habrá novedades satisfactorias respecto a los hijos y los niños en general.

Piscis

Comenzarás una semana de mucho movimiento y nuevas posibilidades. Recibirás ofertas y propuestas sobre actividades desconocidas y nuevos desafíos. La influencia planetaria desde el sector del trabajo, augura una etapa de pequeños triunfos y alentadoras mejoras. Podrás sortear significativos obstáculos en el ámbito financiero, pudiendo además, contar con el respaldo de superiores, colegas o personas de tu confianza. Los astros traerán novedades legales importantes, algo se resuelve positivamente y podrás cerrar un capítulo en ese sentido. Pero en cuestiones familiares podrán surgir complicaciones o malentendidos.