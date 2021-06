Si sos de Cáncer, los datos de los astros te pueden servir para esta semana. Según las predicciones, una nueva perspectiva te llevará a efectuar los cambios necesarios para desarrollarte y crecer.

Hay que tener la mente clara, algo que fomenta el desarrollo de ideas y creaciones que producirán ganancias en el futuro. Estarás incansable y atento a cada detalle, podrás usar toda tu energía para conseguir lo que deseas, pero no deberás apresurarte ya que no todo saldrá como quieres. No te desalientes frente a las demoras, confía en que todo se dará en el momento oportuno.

Cáncer es un signo que sabe defenderse cuando se siente atacado, pero que es hipersensible. (Foto:Ilustrativa)

Venus y la luna creciendo en tu signo, auguran una excelente etapa en todo sentido. Habrá exigencias en el trabajo pero también satisfacciones económicas y profesionales. Si bien deberás trabajar duro, tendrás suerte en muchas ocasiones y contarás con protección en cada circunstancia. Venus en tu signo es sinónimo de belleza, equilibrio y autoestima.

Señala un buen momento para todo tipo de asociaciones, como también para descubrir las verdaderas necesidades de una relación, sus falencias y cómo mejorar el bienestar de ambos.