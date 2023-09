Georgina Rodríguez lo hizo de nuevo: el look cómodo pero sofisticado para viajar en avión privado

La estrella de las redes sociales y pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, volvió a causar sensación en las redes sociales al compartir una fotografía de su último look de viaje en un avión privado. Con más de 50 millones seguidores en Instagram, la modelo española no escatima en mostrar su estilo y lujo en cada publicación, y esta vez no fue la excepción.

En la imagen, Georgina posa en una lujosa aeronave con una actitud segura y radiante. Su atuendo de viaje es una combinación perfecta de comodidad y elegancia, lo que demuestra que viajar en avión privado no tiene por qué sacrificar el glamour.

Georgina Rodríguez y su look para viajar en avión privado Foto: Instagram

Los accesorios son la clave para el look de Georgina. Lleva un reloj y pulseras, mientras que sus zapatos son unas zapatillas deportivas de alta gama que proporcionan comodidad durante el vuelo sin perder estilo. Su bolso de mano, también de diseñador, completa el conjunto y demuestra que no escatima en detalles.

Georgina Rodríguez y su look para viajar en avión privado Foto: Instagram

En un mundo donde la moda y el lujo a menudo van de la mano, Georgina Rodríguez ha demostrado una vez más que es una verdadera influencer, no solo en el mundo del fútbol, sino también en el universo de la moda y el estilo de vida.

Con cada publicación en Instagram, sigue cautivando a su audiencia y estableciendo tendencias en el mundo de la moda, incluso cuando está a miles de pies de altura en un avión privado.

El vestido de Georgina Rodríguez inspirado en "Pretty Woman" Foto: gentileza

Cómo saltó a la fama Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez comenzó a salir con Cristiano Ronaldo en 2016. Su relación con una de las estrellas más grandes del fútbol mundial atrajo una atención masiva de los medios de comunicación y el público en general. Ser la pareja de una celebridad de ese calibre le proporcionó una plataforma importante para darse a conocer.

Georgina Rodríguez impresionó desde su yate en nanobikini Foto: Instagram

Aprovechando su creciente popularidad, Georgina incursionó en el mundo de la moda y comenzó a trabajar como modelo en campañas publicitarias para marcas de renombre.

Además de su carrera en el modelaje y su presencia en las redes sociales, Georgina se involucró en proyectos empresariales y emprendimientos relacionados con la moda y el estilo de vida.