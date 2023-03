Georgina Rodríguez al rojo vivo y con un escote al borde de la censura en Arabia Saudita

Georgina Rodríguez conjuga diversos roles. La esposa de Cristiano Ronaldo conjuga trabajo y maternidad como nadie pero, además de eso, sigue adelante con su carrera como modelo y se da el gusto de hacer lujosas producciones.

Esta vez fue un poco lejos con su look. “Día de rodaje”, anunció a sus seguidores que se sorprendieron al verla en las fotos con un vestido ajustadísimo y con un escote muy marcado.

Georgina Rodríguez con un deslumbrante escote en Arabia Saudita Foto: instagram.com/georginagio

No porque ella no use esos looks sino porque tal exhibicionismo pareciera ser contrario a las leyes del país al que Georgina Rodríguez se mudó para acompañar a su marido.

En la secuencia de fotos los accesorios de la empresaria y modelo toman protagonismo.

Lleva un pañuelo estampado en la cabeza, una Birkin de crocco brillante de Hermés, un reloj de oro y un anillo de diamantes. Nada mal para una producción de lujo.

Cómo se llama la empresa de Georgina Rodríguez

La modelo Georgina Rodríguez, en pareja con Cristiano Ronaldo desde hace 7 años, ha logrado construir un imperio con su nombre.

Produce ropa deportiva con la marca OM by G. También realiza accesorios y realizó un documental con Netflix que ha sido un éxito a nivel mundial. Además, es una genuina trendsetter y las marcas la buscan para realizar colaboraciones debido a su gran influencia.