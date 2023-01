Ganancia en redes sociales y contenido para Divasplay: cuánto gana Flor Peña

Flor Peña, a fines de 2021, anunció que se había abierto un perfil en Divas Play y que ahí iba a subir todo lo que no me permite subir Instagram. “Los quería invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad”, contó la actriz.

Florencia Peña y Silvina Luna en una producción para la plataforma para adultos Foto: Web

Al respecto, el empresario uruguayo Mauricio Peña, creador de la plataforma, dijo: “La primera que confió en nuestro sistema fue Florencia Peña. Le aseguramos, con cierto margen de error, que podía ganar determinado dinero. Al final ella, como la mayoría, está ganando más de lo que habíamos calculado”.

La postal de Flor Peña para el día de los inocentes

De esta manera, tal cual le confió a La Nación el creador de la plataforma, Flor Peña podría facturar una suma cercana a los 50.000 dólares mensuales, por subir contenido erótico a la app Divas Play y que la suscripción al perfil cuesta 15 dólares. Según se difundió, ya son más de 150 mil los usuarios que pagan para consumir los videos de esta página.

Florencia Peña y su microbikini flúor

Los otros ingresos de Flor Peña

El salario la actriz siempre fue un tema de debate en diversos programas de chimentos. Así pasó hace 10 años, cuando Florencia Peña, luego de dejar la TV se dedicó a hacer presencia en eventos. Uno fue por el Día de la Mujer. Allí expuso sobre violencia de género contratada por el presidente de la Fábrica Argentina de Aviones, Raúl Argañaraz.

Florencia Peña enamora en redes. Foto: Gentileza Instagram

Según publicó Infobae, el encuentro se extendió por casi 3 horas y Flor Peña cobró 42.350 pesos. A ello hay que sumarle el alojamiento y otros cargos que habría asumido la organización de la charla.

Florencia Peña, deslumbra en cada evento al que va,

Otro conflicto se dio este año, en mayo, cuando Flor Peña llegó a la grilla de América y generó muchísimo revuelo interno y externo. “Hay celos de los demás programa porque es la mejor paga del canal”, sumó dijo Jorge Rial, en su programa de radio.

Florencia Peña debutó en “La Pu*@ Ama” con un musical en el que apuntó a los haters.

Por otro lado, en septiembre, según reveló NET TV, Flor Peña cobra 270 mil pesos por cuatro historias a compartir en el plazo de una semana. Si las marcas o las empresas interesadas en publicitar su producto desean agregar un posteo en el feed, más una historia, deberían pagarle 330.00 pesos. El monto mencionado se calcula en base a los millones de fanáticos que la siguen en la red social Instagram.

La vez que Flor Peña se adelantó al verano posando arriba de un inflable y con una enteriza rosa. Foto: Instagram/@flor_d_p

¿Dónde trabajó Flor Peña?

La actriz participó en Showmatch: Bailando por un sueño en dos ocasiones como participante y en tres como jurado. A lo largo de su recorrido artístico también realizó teatro y cine. Entre 2020 y 2021 condujo el magazine Flor de Equipo por Telefe y en 2022 llegó a las noches de América con La Pu*@ Ama (LPA).

Flor Peña en el Bailando

¿Qué hizo Flor Peña para bajar de peso?

La actriz comentó que le recomendaron tomar todos los días IP2: “Es una enzima extraída de un tipo de papa llamada IP2, que logra aumentar de forma natural un aminoácido producido por el intestino que disminuye el apetito, dando el mensaje al cerebro estoy satisfecho”.