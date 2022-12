Flor Peña hizo vibrar las redes con su look de “Mamá Noel” y adelantó lo que subirá a DivasPlay

No es la primera vez que Flor Peña utiliza su perfil oficial de la red social de la camarita para promocionar parte del contenido que creado para subir a la plataforma de contenido para adultos libre de censura, DivasPlay, de la cual forma parte hace varios meses, y en esta ocasión tomó la celebración más próxima para adecuarse a la temática.

El sensual posteo de Flor Peña que enamoró en Instagram. Foto: Instagram

Para ello, la actriz posó sensual con un minivestido rojo que llevaba un discreto estampado blanco -muy característico de la festividad-, y no solo estuvo ornamentado con botones de pompones, sino que también sumó un ancho cinturón igualmente blancuzco; y por supuesto que no podía faltar el gorro navideño en el look.

Así, desde la descripción del posteo, Flor dejó un picante mensaje que referenciaba al propósito de su disfraz: “¿Ya le escribieron la cartita a Mamá Noel? @divasplayok les cumple deseos”.

Flor Peña subió la temperatura en Instagram con su look de Mamá Noel. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Flor Peña

La actriz subió la publicación hace solo 15 horas a su perfil de Instagram, y hasta entonces logró juntar casi 160 comentarios; sin embargo, la cifra total de “me gusta” quedó invisibilizada a razón de la configuración de privacidad que estableció para las reacciones, de forma que solo ella pueda conocer en número final de corazones rojos.

“Te escribí mil cartas y nunca me contestaste”, “Le presto el cinto Moni Argento jaja”, “Bella mujer”, “Que fuega está mamá Noel!!”, “Feliz Navidad”, “Alta mamá Noel”, “Aguante el espíritu navideño”, “Reina”, fueron algunos de los mensajes que recibió.