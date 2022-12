Fin del misterio: estos son los retoques estéticos que se ha hecho Sol Pérez.

Sol Pérez lleva adelante una vida fitness y con sus looks en las redes sociales y en televisión muestra los resultados de sus entrenamientos. Además, también comparte sus rutinas de entrenamiento con sus seguidores en Instagram.

El sensual look de Sol Pérez. Foto: Instagram

Pero, a pesar de que su cuerpo escultural es fruto de mucho esfuerzo, la exchica del clima también pasó por el quirófano en alguna que otra oportunidad.

Hace muy poco, Sol Pérez utilizó la sección de preguntas y respuestas de Instagram para responder dudas que sus seguidores tienen sobre ella. La exchica del clima se refirió, entre otras cosas, a sus retoques estéticos.

Sol Pérez y uno de sus looks en Gran Hermano.

Qué retoques estéticos se ha hecho Sol Pérez

“¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?”, le escribió un seguidor en la cajita de preguntas. La ex chica del clima le respondió a través de las historias de Instagram.

“Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo”, relató. Así, a través del humor, recordó el episodio que la llevó al quirófano por primera vez. Pero allí no terminó su respuesta.

Sol Pérez habló en Instagram sobre sus cirugías. Foto: instagram

A su vez, terminó su respuesta confesando que se hizo los pechos. Pero también remarcó que siempre hizo actividad física. Sol Pérez empezó practicando patín, una de sus máximas pasiones y manifestó que el deporte es un hábito saludable que la acompaña desde siempre y la ayuda a sentirse saludable: “No me imagino una vida sin entrenar”.

Sol Pérez y su cuerpo escultural a base de entrenamiento y una sola operación.

¿Dónde nació Sol Pérez?

María Sol Pérez, ese es su nombre completo, nació en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, el 16 de julio de 1994. Por lo cual, el próximo año cumplirá 29 años.