Emilia Attias se animó al look más sexy y levantó la temperatura: body de encaje, minifalda y bucaneras

Emilia Attias se hizo fuerte en las redes y su presencia no para de crecer. Con más de un millón de seguidores, cada publicación que comparte genera expectativa y repercusión. En Instagram se muestra tal cual es: mezcla su faceta profesional con momentos personales y producciones que siempre llaman la atención. Actriz y modelo, Emilia tiene un estilo propio que siempre se lleva todas las miradas.

Emilia Attias y un look invernal con body transparente

En esta oportunidad, la actriz se animó a una producción de fotos super sexy y en tendencia. En las fotos, que comaprtió en su cuenta de Instagram, se la puede ver con un body de encaje transparente en color negro, que combinó con una mini en color mocha mousse y cintos y botas caña alta a tono.

“Lookcito pal’ stream“, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

Emilia Attias confesó qué fue lo peor que le pidió Cris Morena mientras filmaba Casi Ángeles

Emilia Attias alcanzó una gran popularidad gracias a su papel en Casi Ángeles, la exitosa ficción juvenil creada por Cris Morena. En la serie interpretó a Cielo, uno de los personajes más queridos por el público, cuya historia de amor con Nico Bauer (interpretado por Nicolás Vázquez) se convirtió en un clásico para los fans.

“Vos habías contado que te hiciste las rastas y ahí el personaje se tuvo que adaptar con ese look, ¿no?”, le consultó durante un stream Nati Jota. “Yo se lo había comentado a Cris, pero ella dudaba. Yo sabía que quería un cambio rotundo para el personaje, eso estaba planteado: pelo corto o rastas”, expresó Emilia.

Tras la decisión para el cambio de look del personaje, añadió: “Se las propuse y le gustó, pero es un trabajo mantenerlas, me lavaba el pelo todos los días con champú, hay que escurrirlas”.

Muy intrigado con el tratamiento, Homero Pettinato le consultó sobre cómo se mantenían y ella le aclaró: “Es una especie de lana, es un pelo tejido que genera un tubito de aire y queda medio esponja al mojarse. No tienen olor a humedad, es una fantasía, yo me hacía retoque de raíz cada 20 días, lo que me dolían”.