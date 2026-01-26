Emilia Attias marcó tendencia un vestido color blanco y dio cátedra de estilo con un look ideal para la temporada de verano

Emilia Attias es una de las actrices más fashionistas de la escena artística argentina. No conoce límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Conquista miradas a cada paso que da. Tiene una actitud avasallante que la hace destacar en cada aparición pública.

Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Los must de la temporada jamás se le escapan. En Instagram tiene miles de seguidores que la siguen y le regalan cientos de likes. Combina texturas y colores a la perfección para crear conjuntos de prendas únicos. Es la reina del estilo.

Emilia Attias deslumbró con un look de noche y arrasó con un vestido de raso total white

No duda en arriesgar con outfits de alto voltaje en donde la piel es protagonista. Sus seguidores alucinan y los mensajes de halagos invaden los videos e imágenes que comparte en Instagram. Muchas veces juega al límite de la censura. En esta ocasión, sorprendió con una prenda sofisticada y muy elegante.

Emilia Attias compartió un book de fotos en donde la podemos observar posando con un espectacular look de noche. Un vestido largo ajustado al cuerpo de raso. Total white. Con escote pronunciado. Complementó el outfit llevando el cabello suelto, con algunas ondas naturales. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo.

Emilia Attias demostró ser la reina de las tendencias con un infalible vestido total white

La actriz tiene un estilo único. A cada look que elige para vestir le pone su impronta y sabe las claves para destacar y no pasar desapercibida. Sin lugar a dudas, se ha ganado un lugar en el corazón del público y cosecha elogios a cada paso que da.

Emilia Attias modeló con un vestido de raso en color blanco. Una prenda must que nunca puede faltar en ningún guardarropa. La actriz, sin lugar a dudas, es la reina del estilo y con el outfit elegido lo demostró.