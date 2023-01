No los oculta: estos son todos los retoques de Luciana Salazar

Luciana Salazar comenzó a formar parte activa de la farándula nacional allá por el comienzo de este siglo. En las revistas empezaba a aparecer una chica de 20 años posando para Vogue y Revista Noticias. En 2001 la fama aumentó aún más, cuando protagonizó de manera sensual varios sketchs en “Poné a Francella”.

A partir de allí, todo fue en subida para la modelo nacida el 7 de noviembre de 1980 en el barrio de Belgrano. Como hija de Liliana Moreso y Fernando Salazar, hermano de Evangelina Salazar, la esposa de Ramón Palito Ortega, Luciana Salazar fue reconocida rápidamente en el ambiente.

Evangelina y Luciana Salazar Foto: web caras

En medio de su crecimiento y posicionamiento de su carrera, Luciana Salazar enfrentó rumores referidos a las operaciones que se realizó para tener el cuerpo voluptuoso que tiene actualmente.

Luciana Salazar deslumbró con un arriesgado vestido. Foto: Instagram/salazarluli

Pero ella siempre lo negó hasta que hace poco contó en el programa PH Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff: “Cuando me las hice por primera vez yo tenía muchas lolas y había hecho una publicidad en el exterior, tenía la plata, el dólar estaba a 4 y dije ‘bueno’, no sé por qué se me ocurrió... Había quedado (con) una barbaridad y mi mamá se me puso a llorar”.

Luciana Salazar en la noche de PH (Foto: Instagram)

Asimismo, detalló: “Las llevé un tiempo y después me fui sacando... A mí me gusta cuidarme mucho, pero no con las comidas, hago ejercicio, aunque no soy obsesiva, hace ya una semana que no voy, y me gusta ponerme muchas cremas”.

Luciana Salazar Foto: Instagram/salazarluciana

Pero donde hay mayor controversia es con su rostro, que hay quienes dicen que no es el mismo que a los 20 años. “Su boca es más grande, sus pómulos están más afinados y su nariz es más chica”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Luciana Salazar Foto: instagram/lamesazarg

En muchas entrevistas, negó nuevamente las operaciones, pero aseguró que la genética la acompaña y que en las redes sociales no usa photoshop, pero se coloca filtros para iluminar las fotos. “Dicen que me hice la cola y no es así, la gente termina creyendo lo que quiere. No me reduzco la cintura ni me retoco o me plancho la cara. Solo cambio el filtro para darle más luminosidad”, confesó en una entrevista con la revista Caras.

Luciana Salazar Foto: Instagram/salazarluli

En esa misma entrevista, la modelo dio a entender que nunca tuvo operaciones en la cara, confesó que la parte de su cuerpo que menos le agrada son las orejas, aunque agradece no tener estrías ni celulitis.

Las famosas se vistieron de gala para los Personajes de año. Foto: web

Por último, Luciana se refirió a la posibilidad de que Matilda le pida hacerse las lolas como regalo de 15 años: “Me parece muy chiquita y quizá se pueda arrepentir, me gustaría que estuviera más madura. Hay cosas que tienen que tener mi aprobación. Por lo menos hasta los 18 años, yo decidiré”.

LULI POP. Luciana Salazar estuvo en Carlos Paz.

¿Cómo fue el nacimiento de la hija de Luciana Salazar?

Matilda, la hija de Luciana Salazar, nació gracias a un tratamiento de gestación subrogada en Miami, Estados Unidos. La modelo lo comunicó en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué tratamiento hizo Luciana Salazar para ser mamá?

En su momento, Fernando Akerman, el médico de Luciana Salazar, explicó que ella hizo un tratamiento en el que se le extrajeron óvulos, parte de ellos se congelaron para usar en el futuro y otros se fertilizaron con esperma y fueron congelados hasta que se tomó la decisión de transferir el embrión en el útero de la mamá subrogante.