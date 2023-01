La vez que Luciana Salazar sorprendió como una guerrera y habló sobre el rol de la mujer.

Luciana Salazar sigue adelante en la lucha con su expareja, Martín Redrado, quien, de acuerdo a lo que explica la modelo, le debe la cuota alimentaria de la pequeña Matilda. Además, en las últimas horas se refirió a otra cuestión.

Ante la pregunta de un seguidor, Luciana Salazar se refirió a por qué Martín Redrado no fue el padre biológico de su hija: “Hay un tema muy sensible que no me corresponde a mí hablar porque forma parte de no solo la salud de él, sino con cuestiones de su entorno que en ese momento le perturbaban y que lo llevó a hacer cosas muy injustas”.

Luciana Salazar y Martín Redrado en otras épocas: hoy su relación está mediada judicialmente.

Luciana Salazar siempre es muy combativa en las redes sociales y se refiere sin tapujos a cuestiones de su vida privada y también a temas vinculados a la política y a su ideología. Por ejemplo, en marzo de 2022, la modelo escribió: “Ser mujer es sinónimo de ser luchadora, desde niñas tenemos que luchar contra los prejuicios y estereotipos instalados por la sociedad. Luego seguimos luchando por nuestros derechos, por ser libres y por un mundo más justo e igualitario, y si luchamos juntas somos mucho más fuertes”.

A lo 50 Sombras de Grey, Luciana Salazar mostró su look. Foto: instagram

El texto fue acompañado por dos fotos en las que se la ve a Luciana Salazar luciendo un outfit guerrero, con un soutien semitransparente con un collar ancho negro muy particular. Para su calzado optó por una botineta acordonada de taco alto.

Luciana Salazar y su sensual y fuerte pose en Instagram Foto: instagram

Cómo Luciana Salazar tuvo a Matilda

La modelo confesó que Martín Redrado “firmó las obligaciones como padre” de su hija, Matilda. La niña fue concebida con un óvulo de la actriz y el esperma de un donante, según trascendió.