Elizabeth Hurley es una de las actrices internacionales más reconocidas de todos los tiempos y su carisma traspasa la pantalla. Su estilo es inigualable y no conoce de límites a la hora de crear sus propios looks. A lo largo de su carrera ha sabido deslumbrar al público como actriz, modelo y diseñadora de modas.

Elizabeth Hurley con un vestido tendencia del verano europeo

La actriz marca tendencia a cada paso y es inspiración para cada uno de sus fanáticos. Deslumbra con sensualidad en cada imagen o video que comparte en su Instagram. Sus fans alucinan con cada outfit. Siempre está a la vanguardia de las últimas novedades del mundo de la moda.

A los 58 años, Elizabeth Hurley se llevó todas las miradas posando en ropa interior

La combinación de estilos es su especialidad. Los looks en donde deja mucha piel al descubierto son los preferidos por sus fans. Es una verdadera referente fashionista. Ninguna tendencia se le escapa y deslumbra con su carisma.

Elizabeth Hurley sorprendió con una microbikini flúor

La actriz fue elegida como la mujer más sexy del mundo y compartió imágenes cargadas de sensualidad luciendo outfits infartantes. Mostró mucha piel y jugó con transparencias. Dejó sin aliento a sus fans.

Elizabeth Hurley

La publicación se llenó de halagos y los likes rápidamente invadieron el Instagram de la actriz. Sin lugar a dudas, es la reina de las tendencias y jamás pasa desapercibida.

Elizabeth Hurley desató pasiones con imágenes ultra hot

La actriz es una referente en el mundo de la moda. Su estilo no conoce de límites y logra conquistar al público con cada look que luce. Siempre va por más y no duda en arriesgar con nuevas tendencias.

Elizabeth Hurley fue elegida como la mujer más sexy del mundo y lo celebró con unas fotos muy sensuales

Elizabeth Hurley deslumbró con una camisa mega trendy. La actriz posó con un look muy jugado y dejó mucha piel al descubierto. Se robó los aplausos y suspiros de sus fans.