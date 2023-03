Elegancia, brillo y cut out: así fue el vestido con transparencias de Jesica Cirio

Jesica Cirio comparte siempre con sus 3,4 millones de seguidores de Instagram todos los mejores momentos de su día a día. Entre el contenido que genera, la influencer siempre se toma el tiempo para mostrar los looks que elige para aparecer en televisión o para diferentes eventos.

En esta oportunidad, la modelo y conductora de La Peña de Morfi, fue una de las invitadas a la celebración del matrimonio de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot. Desde la fiesta, Cirio posó con un atuendo que no pasó desapercibido para nadie.

La modelo lució un vestido de gala estilo cut out repleto de brillos en color verde oscuro. La prenda se compuso por transparencias y dejó ver mucha piel; también contó con un pronunciado escote en la zona delantera.

Cirio completó su look con unos zapatos con taco aguja en color verde esmeralda, y una cartera de mano en tono verde lima.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde, ¿hay una crisis en la pareja?

Luego de la extraña situación que se vivió en el cumpleaños de Jesica Cirio (cuando Insaurralde la saludó y ella no contestó el comentario), la modelo enfrentó los rumores de separación del padre de su hija. En diálogo con Caras, la conductora desmintió las especulaciones y fue tajante al hablar del tema.

“No, no estamos separados. Algún día me quedo en mi departamento porque termino tarde. Me quedo en capital para no viajar tarde en la ruta”, respondió la modelo.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde. Foto: Instagram/Minsaurralde_

Previamente, en una entrevista en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Cirio había dicho: “Con Martín hoy estamos laburando mucho, cada uno por su lado. Y sí es real que estamos con poco tiempo porque cada uno está concentrado en lo suyo, estamos yendo a pocos eventos y él está con el perfil muy bajo”.