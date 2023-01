El video y la tapa de revista que marcaron el gran salto a la fama para Wanda Nara.

Wanda Nara fue parte de la generación de mediáticas que se pasearon por los estudios de televisión a mediados de la primera década de los 2000. A partir de ahí, su vida fue siempre ascendente en popularidad.

Los inicios de Wanda Nara. Foto: A24.

La empresaria nació el 10 de diciembre de 1986, y con menos de 20 años ya era protagonista de uno de los rumores más comentados en el seno de la televisión nacional. Sus ganas de pertenecer hicieron que no tuviera miedo de arriesgarse por lograr el objetivo.

Wanda Nara la primera foto de ella sola que tiene en Instagram Foto: instagram

Wana Nara trabajó como niñera, mesera de bares, vendedora en tiendas de ropa, y animadora de fiestas infantiles. Pero, su primera labor en el mundo del entretenimiento fue en 2005/2006 como segunda vedette en la revista de teatro “Humor en custodia”. También participó en el programa de Marcelo Tinelli.

De vedette a botinera: Así fue la metamorfosis de Wanda Nara

Luego participó en la revista ‘Rey Corona’ de Jorge Corona, en la que duró solo unos meses por conflictos con Jorge y su esposa, Mónica Corona. Pero tiempo después llegó el gran momento, cuando tenía 18 años comenzó a frecuentar reuniones con jugadores de fútbol profesionales y en una estaba Diego Maradona.

Wanda Nara con el supuesto calzoncillo de Maradona.

En una de esas reuniones, Wanda Nara apareció vestida con un calzoncillo negro y una camiseta muy escotada. Las fotos dieron lugar a todo tipo de especulaciones en los programas y revistas de farándula. El rumor fue que ella había pasado la noche con Maradona y hasta que era su nueva amante.

La polémica se volvió mayor cuando Wanda Nara aseguró: “Todavía soy virgen, no me tocó”, la frase la llevó a ser tapa de una revista. En la foto se la veía semidesnuda y con el título: “Virgencita mía”.

Wanda en la tapa de Paparazzi.

La verdad sobre el salto a la fama de Wanda Nara

Hace unos años, Jorge Rial contó cómo se armó la noticia para que Wanda cobrara relevancia en los medios. “Me llama el productor Julián León y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa, algún quilombo. Le digo: ‘¿Quién es?’ Me responde: ‘Wanda Nara’.

El cruce menos pensado: Jorge Rial se trenzó con Wanda Nara por Twitter y le lanzó memes

‘No la conoce nadie, no le demos bola. Cuando salgo de la parrilla dónde estaba, me llama Fabio Cuggini y me dice: ‘Estoy volviendo de Mar del Plata. Acabo de ver a Maradona con una mina.’ ‘¿Qué mina?’ ‘Wanda Nara’. Cuelgo, lo llamo al productor y le digo: ‘¡Llamala ya!’”, comenzó relatando Rial.

Rial se enojó con Wanda Nara

Ahí fue cuando comenzó la puesta en escena. Rial habló con Wanda, le envió un móvil a la casa donde estaba con Maradona y arreglaron que ella consiguiera alguna evidencia de que habían tenido relaciones: “Dijimos: ‘Seamos sutiles, no caigamos en la cosa grosera’. ¿Qué dijimos? ‘Un calzoncillo’”. Lo que se reveló es que el famoso bóxer del Diego, que la llevó a la fama era de un camarógrafo que se la entregó para hacer la nota verosímil.

La verdadera historia del salto a la fama de Wanda Nara. Foto: Captura del video.

Jorge Rial concluyó su relato jactándose de lo sucedido, como digno descubridor de Nara: “Este fue el nacimiento de Wanda. Esa nota que ven ustedes es la primera que hizo y la dio acá. (…) Un rato antes la veo que estaba con unas zapatillas… y la mando a vestuario para que la ‘lookeen’ de otra manera. Y ahí empieza la historia. Pero quiero decir que nosotros lo único que hicimos fue darle el entorno, ella fue muy inteligente. Fue vivísima”.

¿Qué le pasó a Wanda Nara?

