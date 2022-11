El día que Cande Tinelli subió la temperatura en Instagram al lucir un conjunto rojo y negro: “Prendida fuego”

Cande Tinelli siempre marca tendencia entre sus millones de seguidores con los looks que presenta, y es que puede pasar de un look elegante a un look extravagante con gran facilidad y aún así lucirlo de forma espectacular.

Cande Tinelli y su osado look en Instagram. Foto: Instagram.

Fue el caso del posteo que realizó a comienzos de agosto, en el cual lucía una camiseta roja con transparencias que dejaba entrever el gran tatuaje que llevaba grabado en el pecho, por encima utilizó un body de encaje que mantenía el mismo color, y para cerrar el conjunto superior, utilizó un crop saco a tono con las demás prendas.

La vez que Cande Tinelli sorprendió con un look extravagante. Foto: Instagram

Y por debajo, lo acompañó con un pantalón de cuero tiro alto, ornamentado con dos cierres de larga extensión a los costados. Y desde la descripción del posteo, escribió: “Prendida fuego bb”.

Qué sensaciones causó en los usuarios al posteo de Cande Tinelli

La hija de Marcelo Tinelli estableció la privacidad en las reacciones para que solo ella pudiera conocer el total de “me gusta” que recibió la publicación, pero mantuvo la sección de comentarios abierta y recibió casi 170 mensajes.

Cande Tinelli enamoró con un look tejido que fue tendencia. Foto: Instagram.

“Muy bella.. Te queda bárbaro el color rojo”, “Infernal!”, “Preciosa”, “Por dioos, cada vez que posteas corre peligro mi salud Lelé”, “Divina Cande!”, “Siempre fuega”, fueron algunas de las respuestas que recibió.