El bolso de casi $80 mil que llevó Tini Stoessel al partido de la Selección Argentina y que combinó con la remera de Rodrigo de Paul

Antes de que comience el Mundial 2022 en Qatar, la participación de Tini Stoessel fue una verdadera polémica entre los fanáticos del conjunto nacional, y no solo eso, sino que se rumoreó que la ex pareja de Rodrigo De Paul, Camila Homs, habría puesto la condición de viajar a Doha si no se cruzaba con la cantante. Al parecer, sus deseos no fueron concebidos por el jugador y la modelo prefirió resguardarse en la Ciudad de Buenos Aires junto a sus hijos y familiares.

Solo amor y mil canciones.

Mientras que la ex chica Disney viajo al oeste de Asia para apoyar al centrocampista luego de la derrota contra Arabia Saudita por 2-1, teniendo en cuenta que fue uno de los puntos más flojos del equipo de Scaloni. “Viniste en las malas, sos increíble”, le escribió el joven a Tini.

Sin embargo, lo que más llamo la atención fue la minibag en tendencia de la marca Diesel que la artista llevo al estadio, que cuesta casi $80 mil. Por supuesto, que combino la camiseta albiceleste con el número 7 de su pareja para expresar su apoyo.

Llevó un bolso de lujo al estadio mientras alentaba a la selección argentina Foto: instagram

El tierno gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en pleno partido

Tini Stoessel y su hermano, Francisco.

En el debut de la selección argentina contra Arabia Saudita se filtró una foto de los botines del jugador, donde llevó un gesto sumamente tierno y destacable con su pareja, que por supuesto, hizo estallar las redes sociales.

A la artista se la conoce como “La triple T”, de hecho, uno de sus hits lleva ese nombre, y para homenajearla y llevarla hasta en los partidos, De Paul hizo grabar sus botines con 3 letras T.