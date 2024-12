El atrevido baile de Nati Jota con un disfraz de Navidad: minifalda, bucaneras y gorrito de Papá Noel

Nati Jota siempre sabe cómo sorprender a sus seguidores, y esta vez no fue la excepción. La influencer y conductora de Sería Increíble le puso un toque navideño al último programa del ciclo que lidera en Olga. Con más de 2.7 millones de seguidores en Instagram, la periodista deportiva y creadora de contenido suele compartir momentos de su día a día y, este viernes, mostró un look que no dejó a nadie indiferente.

En la transmisión, Nati decidió cerrar la temporada a lo grande junto a Sofi Morandi. Ambas realizaron una performance que recordó a la icónica escena de Mean Girls, bailando al ritmo de una pegajosa canción navideña. Pero lo que más llamó la atención fue el vestuario que eligieron para la ocasión: trajes de Mamá Noel con un giro audaz y sexy.

La apertura de Nati Jota en su último programa de streaming

En este último programa de, Jota no solo demostró su talento para conducir, sino también su capacidad para divertir al público. La química con Sofi fue clave para hacer de esta despedida algo único.

Nati palpitó la Navidad.

El look de Nati Jota.

El outfit elegido por Nati consistió en una minifalda roja con detalles en blanco, un top sin mangas adornado con pompones en el centro, y bucaneras negras que completaron el estilo. Además, ambas llevaron un cinturón negro con un moño decorativo al costado, que aportó un toque coqueto al conjunto.

Si bien el look no fue compartido en su feed de Instagram, Jota utilizó sus historias para mostrarlo, generando revuelo entre sus seguidores. En Twitter, donde también es muy activa, recibió numerosos elogios por su frescura y originalidad.